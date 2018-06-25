В России появятся новые материалы для одежды и искусственных сосудов

По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, в центре будут испытываться новые виды тканей и материалов, в том числе и «умные», отвечающие лучшим мировым стандартам качества. Это, например, ткани, которые могут распознавать изменения окружающей среды и адаптироваться к ним. То есть менять цвет, «включать» водостойкость, антибактериальные и другие необходимые свойства.

Сфера их применения варьируется от военной промышленности (ткани с задаваемыми характеристиками для экипировки разных родов войск) до медицины (ткани со встроенными датчиками и сенсорами, позволяющие контролировать состояние здоровья).

"Мы сосредоточим работу на выявлении устаревших методик испытаний и стандартов качества продукции, которые не соответствуют современным реалиям", — обещает руководитель Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Андрей Граванов , на базе которого и создается федеральный испытательный центр текстильной и легкой промышленности.

Инновационный центр, который в последние годы испытывал финансовые проблемы, имеет серьезные научные разработки. Например, он является создателем нового метода физико-химического модифицирования текстильных материалов, благодаря чему стало возможным появление материалов высокой биосовместимости и тромборезистентности, которые могут использоваться для изготовления искусственных кровеносных сосудов, сухожилий, клапанов сердца. Созданы также ионообменные текстильные материалы для изготовления фильтров газоочистки, защитной спецодежды и текстильных противогазов.

Инновационные ткани со встроенными датчиками и сенсорами будут следить за здоровьем россиян

Создание единого центра стандартизации легкой промышленности и объединение отраслевых сил позволит сформировать политику в области отраслевой стандартизации. И качественно поднять уровень услуг по принципу «одно окно».

Все виды испытаний различных тканей будут представлены в одном месте: лаборатория сможет выполнять исследования абсолютно по всем техническим регламентам, относящимся к текстильной и легкой промышленности.

Другими словами, любой производитель или импортер сможет получить профессиональное и авторитетное заключение по своему продукту.

К примеру, поставщикам спортивной одежды для нашей олимпийской сборной или футбольной команды страны больше не потребуется тратить драгоценное время на поиск испытательной лаборатории, которая сможет протестировать их продукцию, изготовленную из инновационных для России материалов. В едином центре будут доступны более 1750 различных испытаний.

По словам руководителя общественной организации «Деловые люди» Ольги Косец, коммерческих центров стандартизации у нас в стране довольно много. Однако, как правило, те заключения, которые они выдают, совсем не котируются на международном уровне. «Если производитель намерен продавать свои ткани или готовую одежду, обувь за границей, он должен иметь сертификаты, вызывающие доверие у зарубежных коллег. Сейчас это проблема. Надеюсь, с созданием единого центра проблема доверия к продукции нашего легпрома за рубежом будет снята», — подчеркнула Косец.