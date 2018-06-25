Екатерина Старикова: «Пожалуй, меня бы стоило назвать Ахиллесом, но я всё ещё жива»

Есть люди «любимчики фортуны», а есть абсолютно неудачливые. Я не отношу себя ни к одному из вариантов, но одна часть моего тела абсолютно точно проклята. Это левая пятка. Пожалуй, меня бы стоило назвать Ахиллесом, но я всё ещё жива. Можно сказать, что моя пятка — это антипод «кроличьей лапки» и она приносит мне неудачу. Всё началось, когда мне было шесть лет.

Моя мама очень любит шить, а это означает иголки и игольницы по всему дому. В один ненастный зимний вечер я почему-то решила резко приземлить свою несчастную конечность ровнёхонько на игольницу. Вставая с кресла. Результатом была моя хромая нога в течение пяти дней.

После этого в девять лет я умудрилась наступить на маленький гвоздик, которыми обычно прибивают провода к стене, и укатить в травмпункт.

В десять на моей пятке появилась шипига. Интернета тогда почти не было, поэтому за решением такой проблемы я обратилась к своим родственникам. Единственный вариант, который мне предложили — покатать ногой бутылку и надеяться на лучшее. С годами понимаешь, что «надеяться на лучшее» — это универсальный совет. «Лучшего» не случилось. В какой-то момент мне это надоело, я сунула ногу в горячую воду, смазала свою многострадальную пятку зелёнкой и вырезала шипигу ножницами. Больше она меня не беспокоила/

Зато в 12 лет мне в пятку ввинтилось стекло. В ванной лопнула лампочка, осколки были своевременно подметены и «сор был вынесен из избы», но крохотные микро-стёклышки всё же разнеслись нашими тапками по всей квартире. Стоя на кухне, я сделала элегантный оборот на своей левой пятке, куда, словно штопор в пробку, и вошло в стекло. Ещё одна незабываемая ночь в травмпункте, где уже специализированные доктора вырезали стекляшку из моей пятки.

Последний случай произошёл в 14 лет и был почти отражением первого случая. Наверное, проклятия так и заканчиваются — закольцевавшись. Обычная швейная игла воткнулась ушком вверх в ковёр. В стоге сена найти иглу сложно, в ковре тоже. Вот и я, не заметив ничего необычного, ступила босой ногой прям на иголку. Тихое «хрр» не навело меня на мысль о чём-то плохом, но, ступив левой ногой ещё раз, я поняла, что что-то причиняет мне дискомфорт. Осмотрев проклятую пятку, я увидела, что игла сломалась пополам и половинка впилась мне в пятку. Ушком в мясо. Вторая же половина сиротливо осталась торчать в ковре.

На этом моё проклятие закончилось. Но даже сейчас, восемь лет спустя, я немного опасаюсь, что что-то прилетит в мою пятку. Но надеюсь, что никогда этого не дождусь…