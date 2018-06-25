Ещё
Екатерина Старикова: «Пожалуй, меня бы стоило назвать Ахиллесом, но я всё ещё жива»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерина Старикова: «Пожалуй, меня бы стоило назвать Ахиллесом, но я всё ещё жива» 

Хорошие новости 50 минут назад
Фото: Хорошие новости
Есть люди «любимчики фортуны», а есть абсолютно неудачливые. Я не отношу себя ни к одному из вариантов, но одна часть моего тела абсолютно точно проклята. Это левая пятка. Пожалуй, меня бы стоило назвать Ахиллесом, но я всё ещё жива. Можно сказать, что моя пятка — это антипод «кроличьей лапки» и она приносит мне неудачу. Всё началось, когда мне было шесть лет.
Моя мама очень любит шить, а это означает иголки и игольницы по всему дому. В один ненастный зимний вечер я почему-то решила резко приземлить свою несчастную конечность ровнёхонько на игольницу. Вставая с кресла. Результатом была моя хромая нога в течение пяти дней.
После этого в девять лет я умудрилась наступить на маленький гвоздик, которыми обычно прибивают провода к стене, и укатить в травмпункт.
В десять на моей пятке появилась шипига. Интернета тогда почти не было, поэтому за решением такой проблемы я обратилась к своим родственникам. Единственный вариант, который мне предложили — покатать ногой бутылку и надеяться на лучшее. С годами понимаешь, что «надеяться на лучшее» — это универсальный совет. «Лучшего» не случилось. В какой-то момент мне это надоело, я сунула ногу в горячую воду, смазала свою многострадальную пятку зелёнкой и вырезала шипигу ножницами. Больше она меня не беспокоила/
Зато в 12 лет мне в пятку ввинтилось стекло. В ванной лопнула лампочка, осколки были своевременно подметены и «сор был вынесен из избы», но крохотные микро-стёклышки всё же разнеслись нашими тапками по всей квартире. Стоя на кухне, я сделала элегантный оборот на своей левой пятке, куда, словно штопор в пробку, и вошло в стекло. Ещё одна незабываемая ночь в травмпункте, где уже специализированные доктора вырезали стекляшку из моей пятки.
Последний случай произошёл в 14 лет и был почти отражением первого случая. Наверное, проклятия так и заканчиваются — закольцевавшись. Обычная швейная игла воткнулась ушком вверх в ковёр. В стоге сена найти иглу сложно, в ковре тоже. Вот и я, не заметив ничего необычного, ступила босой ногой прям на иголку. Тихое «хрр» не навело меня на мысль о чём-то плохом, но, ступив левой ногой ещё раз, я поняла, что что-то причиняет мне дискомфорт. Осмотрев проклятую пятку, я увидела, что игла сломалась пополам и половинка впилась мне в пятку. Ушком в мясо. Вторая же половина сиротливо осталась торчать в ковре.
На этом моё проклятие закончилось. Но даже сейчас, восемь лет спустя, я немного опасаюсь, что что-то прилетит в мою пятку. Но надеюсь, что никогда этого не дождусь…
Хорошие новости: последние новости
Михаил Царев: "Я два дня ломал голову над тем, зачем девушке справка для военкомата" Марина Судакова: "Дети в фишки играли, а я по ним читала" 10 южноуральцев, которые строили любовь на шоу "Дом-2"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регина Тодоренко показала всем свои черешни34
Боня оголилась на футбольном матче90
Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от жены21
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»76
Безруков впервые показал дочь Машу5
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение