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Сын Евы Лонгории уже болеет за сборную Мексики
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Сын Евы Лонгории уже болеет за сборную Мексики 

Sunmag 23 минуты назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
В дни чемпионата мира от футбольной лихорадки не застрахован никто. И если кому-то вдруг повезло родиться в разгар Мундиаля, голубых или розовых ползунков ему не видать — родители точно наденут на него фанатскую майку сборной, желательно с его именем на спине. Так и поступили счастливые родители Сантьяго Энрике Бастона, появившегося на свет в прошлый четверг у актрисы Евы Лонгории и ее супруга, бизнесмена Хосе «Пепе» Бастона.
На своей страничке в Instagram Ева похвасталась, что Хосе есть с кем болеть за сборную Мексики, выложив фотографию, на которой счастливый отец держит на руках новорожденного сына в изумрудно-зеленой футболке с номером 8 и именем Санти. «Посмотрите, кто у нас готов к игре сборной Мексики!» — подписала 43-летняя мама фотографию.
От комментариев к снимку не удержался даже сам Дэвид Бекхэм. «Боже мой, лучшее фото на свете», — прокомментировал бывший капитан сборной Англии и отец четверых детей, которого не так уж и тяжело растрогать (вспомним, как эмоционально Дэвид отреагировал на сюрприз, который ему преподнес старший сын Бруклин в честь дня рождения). К нему присоединился Рики Мартин, «прокричавший» от восторга «QUE BELLEZA!», что означает «Какой красавчик!». Ну а сборной Мексики в результате ничего не оставалось, как выиграть второй матч подряд.
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