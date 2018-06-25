Дженнифер Лопес учит дочерей Алекса Родригеса танцевать

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Дженнифер Лопес не просто хорошо ладит с дочерьми Алекса Родригеса — 13-летней Наташей и 10-летней Эллой, она их обожает. Доказательство тому снимки, сделанные в минувшие выходные, которые звездное семейство в полном составе провело в загородном доме в штате Айдахо. Помимо фотографий, гордый отец Алекс Родригес поделился с подписчиками видео, на котором Дженнифер танцует вместе с его старшей дочерью Наташей под песню Dinero.

«Вот это да! Всем бы такую мачеху», — оставляют комментарии подписчики, восхищаясь не только тому, что Джен нашла общий язык с Ташей, как девочку ласково называет отец, но и тому, как отлично она двигается. Еще немного, и Наташе можно будет как минимум выступать на подтанцовке у Джей Ло.

«Мои дочери с Дженнифер просто не расстаются, — рассказывал Алекс в прошлом году в одном из интервью. — Ждут ее за кулисами, танцуют, поют, ходят вместе по магазинам… Когда я прихожу домой один, они выбегают и спрашивают: «А где Дженнифер?», расстраиваясь, если та не смогла прийти. Это очень трогательно!» Алекс, к слову, тоже нашел общий язык с близнецами Джей Ло — 10-летними Максом и Эммой от брака с Марком Энтони. Посмотрите на фото — это же просто идеальная многодетная семья.

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