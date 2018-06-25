Ещё
Выпускной в Кремле: Гагарина в «пляжном» наряде проиграла сияющей Ковальчук
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выпускной в Кремле: Гагарина в «пляжном» наряде проиграла сияющей Ковальчук 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
23 июня в Государственном Кремлевском Дворце состоялась VIII Всероссийская премия «Выпускник-2018». Главный выпускной бал России, прошедший при поддержке канала «МУЗ-ТВ», объединил молодежь не только из Москвы и Подмосковья, но и из многих регионов нашей страны, что сделало торжественный вечер действительно всероссийским.
Ведущими праздничного концерта «Выпускник-2018» стали обворожительная Анна Семенович, зажигательный Артем Шалимов, а также звездная пара Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. От молодых родителей было сложно отвести глаза: Юлия сияла в расшитом платье с фантазийными рукавами и выглядела еще более хрупкой рядом с супругом в строгом костюме.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Со сцены выпускников поздравили артисты, которых выбрали они сами: группы «Банд'Эрос», MBAND, «Дискотека Авария», «Фабрика», «Город 312», Жасмин, Алекс Малиновский, Юркисс, ВладиМир, финалист проекта «Новая фабрика звезд» Даниил Данилевский, зарубежная гостья NABIHA и другие. В числе выступавших оказалась и Полина Гагарина, выбравшая для мероприятия пляжный наряд: шорты с высокой талией и полосатую футболку. Морской образ блондинки проигрывал вечерним платьям коллег по сцене, но подчеркивал тонкую фигуру Полины и напоминал о наступившем лете.
Полина Гагарина
Анна Семенович
Группа «Город 312»
Группа «Банд’Эрос»
Денис Клявер
T-killah
Анна Семенович
MBAND
Алекс Малиновский
Набия
ЮрКисс
ВладиМир
Даниил Данилевский
«Выпускник» в Кремле — успевшие стать традиционными 14 часов праздничного веселья нон-стоп; 5 уникальных площадок (Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский Дворец, Красная площадь и Гостиный двор); только любимые артисты, диджеи и ведущие; «голливудская» красная дорожка, вручение статуэток и красочный салют.
Teleprogramma.pro: последние новости
Недопетая «Феличита»: страшная трагедия семейно-музыкального дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр Вера Брежнева и Константин Меладзе устроили второй медовый месяц в Италии Опрос: как вы спасаетесь, когда летом на 10 дней отключают горячую воду?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регина Тодоренко показала всем свои черешни45
Боня оголилась на футбольном матче90
Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от жены21
Названы «страшные» последствия отказа от курения52
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»79
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение