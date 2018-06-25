Выпускной в Кремле: Гагарина в «пляжном» наряде проиграла сияющей Ковальчук

23 июня в Государственном Кремлевском Дворце состоялась VIII Всероссийская премия «Выпускник-2018». Главный выпускной бал России, прошедший при поддержке канала «МУЗ-ТВ», объединил молодежь не только из Москвы и Подмосковья, но и из многих регионов нашей страны, что сделало торжественный вечер действительно всероссийским.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Со сцены выпускников поздравили артисты, которых выбрали они сами: группы «Банд'Эрос», MBAND, «Дискотека Авария», «Фабрика», «Город 312», Жасмин, Алекс Малиновский , Юркисс, ВладиМир, финалист проекта «Новая фабрика звезд» Даниил Данилевский, зарубежная гостья NABIHA и другие. В числе выступавших оказалась и Полина Гагарина , выбравшая для мероприятия пляжный наряд: шорты с высокой талией и полосатую футболку. Морской образ блондинки проигрывал вечерним платьям коллег по сцене, но подчеркивал тонкую фигуру Полины и напоминал о наступившем лете.

Полина Гагарина

Анна Семенович

Группа «Город 312»

Группа «Банд’Эрос»

T-killah

Анна Семенович

MBAND

Алекс Малиновский

Набия

ЮрКисс

ВладиМир

Даниил Данилевский

«Выпускник» в Кремле — успевшие стать традиционными 14 часов праздничного веселья нон-стоп; 5 уникальных площадок (Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский Дворец, Красная площадь и Гостиный двор); только любимые артисты, диджеи и ведущие; «голливудская» красная дорожка, вручение статуэток и красочный салют.