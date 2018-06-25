Выпускной в Кремле: Гагарина в «пляжном» наряде проиграла сияющей Ковальчук 

23 июня в Государственном Кремлевском Дворце состоялась VIII Всероссийская премия «Выпускник-2018». Главный выпускной бал России, прошедший при поддержке канала «МУЗ-ТВ», объединил молодежь не только из Москвы и Подмосковья, но и из многих регионов нашей страны, что сделало торжественный вечер действительно всероссийским.
Ведущими праздничного концерта «Выпускник-2018» стали обворожительная Анна Семенович, зажигательный Артем Шалимов, а также звездная пара Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. От молодых родителей было сложно отвести глаза: Юлия сияла в расшитом платье с фантазийными рукавами и выглядела еще более хрупкой рядом с супругом в строгом костюме.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Со сцены выпускников поздравили артисты, которых выбрали они сами: группы «Банд'Эрос», MBAND, «Дискотека Авария», «Фабрика», «Город 312», Жасмин, Алекс Малиновский, Юркисс, ВладиМир, финалист проекта «Новая фабрика звезд» Даниил Данилевский, зарубежная гостья NABIHA и другие. В числе выступавших оказалась и Полина Гагарина, выбравшая для мероприятия пляжный наряд: шорты с высокой талией и полосатую футболку. Морской образ блондинки проигрывал вечерним платьям коллег по сцене, но подчеркивал тонкую фигуру Полины и напоминал о наступившем лете.
Полина Гагарина
Анна Семенович
Группа «Город 312»
Группа «Банд’Эрос»
T-killah
Анна Семенович
MBAND
Алекс Малиновский
Набия
ЮрКисс
ВладиМир
Даниил Данилевский
«Выпускник» в Кремле — успевшие стать традиционными 14 часов праздничного веселья нон-стоп; 5 уникальных площадок (Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский Дворец, Красная площадь и Гостиный двор); только любимые артисты, диджеи и ведущие; «голливудская» красная дорожка, вручение статуэток и красочный салют.