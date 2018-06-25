Этапы ремонта туалета

Любой ремонт требует от исполнителя четкого плана действий, понимания того, каким должен быть конечный результат, наличия опыта, определенных навыков и знаний. Существуют как универсальные технологии, которые можно использовать во всех помещениях в квартире, так и специализированные. Начиная заниматься реставрационными работами в конкретной комнате, нужно обязательно учитывать присущие им нюансы. Ремонт санузла тоже имеет свою специфику, и включает в себя ряд операций, которые окажутся вполне по силам хорошему домашнему мастеру.

Условная схема работ выглядит примерно следующим образом:

1. Подготовка нужного инструментария.

2. Демонтаж старого оборудования.

3. Удаление старых отделочных покрытий.

4. Грунтование поверхностей и гидроизоляция пола.

5. Замена труб.

6. Отделочные работы.

7. Установка сантехники.

Итак, рассмотрим каждый пункт подробно:

Этап 1: подготовка инструментов

Для успешного проведения ремонта санузла вам понадобятся:

— рулетка;

— уровень строительный;

— отвес;

— шпатель зубчатый;

— набор кистей;

— набор валиков;

— перфоратор;

— шуруповерт;

— набор бит к шуруповерту;

— ключ газовый;

— набор столярных и слесарных инструментов, который будет варьироваться в зависимости от каждого конкретного случая.

Этап 2: демонтаж старого оборудования

Для проведения качественного ремонт вам, скорее всего, придется заменить старую сантехнику на новую.

Первое, что нужно сделать — перекрыть полностью водоснабжение от центральной системы водопровода, а потом уже заниматься снятием раковины и унитаза.

Прежде, чем начать демонтаж раковины, после отключения подачи холодной и горячей воды нужно открыть все краны, и убедиться в том, что они пустые.

Раковины крепятся на настенные кронштейны, и зачастую имеют дополнительную опору в виде пьедестала или шкафчика, который закрывает собой слив и трубы. Сначала снимают этот «постамент», затем удаляют крепления.

После этого на пол, под сифон, ставится емкость, в которую попадут остатки воды; сифон снимается с трубы вместе со шлангом, отводящим воду в канализацию. Вся сборная конструкция снимается из раструба канализации.

Дабы избежать появления неприятных запахов, рекомендуется отверстие закрыть специальной крышкой или хотя бы подоткнуть тряпкой.

При помощи газового ключа от системы водоснабжения следует отключить шланги, которые подают воду в смеситель, а уже после этого можно снимать саму раковину.

Демонтаж унитаза должен происходить при полностью перекрытом водоснабжении и только после спуска воды из бачка. От водопроводной трубы и бачка отсоединяется шланг подачи воды, затем снимается бачок.

После этого удаляется соединительная труба (гофра), ведущая к канализации. Этот элемент выкидывается, при установке нового оборудования покупается новый.

Затем демонтируется унитаз.

Этап 3: удаление старых отделочных покрытий и выравнивание рабочих поверхностей

Все предыдущие отделочные покрытия удаляются, а поверхности тщательным образом зачищаются.

К разным видам покрытий применяются свои технологии устранения; единым правилом является то, что сначала очищают потолок и стены, и лишь затем переходят к полу.

Освобожденные от старых обоев, штукатурки и плитки плоскости выравниваются при помощи специальных составов и инструментов.

Этап 4: грунтование поверхностей и гидроизоляция пола

После удаления предыдущих слоев отделки и выноса строительного мусора поверхности следует пропитать грунтовкой-антисептиком глубокого проникновения, которая позволит обеспечить им должную степень адгезии, необходимую для проведения последующих работ. Наносить ее следует как минимум в два слоя, а лучше — в три.

После полного высыхания раствора нужно заняться гидроизоляцией пола. Это обязательно нужно сделать, так как прямое соседство с канализацией и водопроводом не может гарантировать отсутствие коммунальных аварий, и, как следствие, затопления соседей.

Этап 5: замена труб

Замена труб необходима, особенно если квартира находится в старом фонде. Лучше всего выбрать новые изделия из современных материалов вроде металлопластика, а не приобретать металлические трубы.

Демонтаж старой разводки до места ее ввода в квартиру и монтаж новой системы требует специальных знаний и умений. Если у вас нет должной квалификации, настоятельно рекомендуем обратиться к профессионалам, которые составят схему установки разводки с учетом всех нюансов — вроде месторасположения счетчиков воды, кранов перекрытия и соединения установленных труб со стояком.

После замены труб их будет необходимо закрыть каркасом из металлопрофилей или деревянных брусков, на который будет крепиться декоративные панели или иной подходящий вашему интерьеру материал. Помните о том, что возводимый каркас ни в коем случае не должен закрывать имеющееся вентиляционное отверстие.

Этап 6: отделочные работы

Санузел — это то место в квартире, в котором постоянно наблюдаются перепады температур, и сохраняются «экстремальные» климатические условия. Поэтому на этапе проведения отделочных работ необходимо выбирать материалы, обладающие специальными свойствами: влагостойкостью, устойчивостью к воздействию химических моющих средств. Идеальным покрытием, безусловно, является керамическая плитка или самовыравнивающиеся полы (3D-полы) на эпоксидной основе.

Этап 7: установка сантехники

Установка сантехники — финальный аккорд ремонта туалета.

В первую очередь устанавливают унитаз, затем раковину, после чего проверяют, нет ли где-нибудь протечек. Если они отсутствуют, значит, монтаж проведен правильно, и можно начинать пользоваться свежеотремонтированной комнатой.