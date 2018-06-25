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Мария Шумакова показала влажный бюст в купальнике для бикрам-йоги
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Мария Шумакова показала влажный бюст в купальнике для бикрам-йоги 

Passion.ru 48 минут назад
Фото: Passion.ru
29-летняя Мария Шумакова рассказала, что помогает ей быть в форме.
Женственная фигура звезды сериала «Сладкая жизнь» восхищает многих женщин. Актриса всем своим видом показывает: человек может быть прекрасен с любыми исходными данными, а модельные параметры давно не актуальны. Тем не менее Мария Шумакова тщательно следит за состоянием своего тела.
«Вот так выглядит человек после класса бикрам-йоги! Возвращаю себе бодрый дух и тело. Занимаюсь здесь много лет, еще задолго до многотысячного Инстаграмм. Это очень крутая практика! Попробуйте», — написала она.
«Сразу отвечаю на хитрые вопросы. Купальник специально создан для бикрам-йоги. В таком занимаются многие девочки, потому что температура 40 градусов-жара! Собственно поэтому я как из бассейнах», — пояснила она.
Фото: instagram
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