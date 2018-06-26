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5 основных причин, почему вы терпите ненавистную работу
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5 основных причин, почему вы терпите ненавистную работу 

Passion.ru 42 минуты назад
Фото: Passion.ru
Пока все ваши друзья и коллеги делают головокружительную карьеру и наперебой рассказывают о том, каким важным делом они занимаются, вы лишь обреченно вздыхаете и с тоской думаете о том, что завтра вам снова идти в офис и считать минуты до окончания рабочего дня. При этом вы даже не допускаете самой мысли о том, что можно просто взять и все изменить. Но так ли это просто? Разбираемся вместе.
Вас пугает мысль о переменах
Вы даже в своих самых смелых мечтах не можете представить, что сможете достичь карьерных высот, открыть свою собственную компанию и добиться признания коллег. Вы прекрасно осознаете, что все, что происходит сейчас — это лишь небольшая часть вашей жизни, не достойная отдельного внимания. Но при этом вас пугает мысль, что можно что-то изменить или хотя бы попытаться.
Вы боитесь остаться без средств к существованию
Вам кажется, что как только вы допустите саму мысль о смене профессиональной деятельности, то все пойдет наперекосяк и вы вообще лишитесь своего источника дохода. Вы считаете, что лучше уж синица в руках, чем журавль в небе, поэтому продолжаете себя убеждать, что самая важная часть вашей работы — это зарплата, а все остальное можно и потерпеть.
Вы не знаете свои сильные стороны
Вы не можете точно ответить на вопрос о своих глобальных планах и о том, чем бы вы действительно могли пожертвовать ради достижения цели. Вы абсолютно не знаете себя и настолько поглощены собственными проблемами, что не задумываетесь о том, чтобы вы могли сделать в жизни, что принесло бы вам не только успех, но и удовольствие. Кроме того, вам кажется, что вы практически ничего не умеете делать, поэтому вам остается лишь довольствоваться тем, что есть.
Вам внушили, что работа не должна нравится
Когда-то в детстве родители говорили вам о том, что работа — это просто работа и она не должна нравится, ее нужно просто воспринимать как данность. Поэтому не стоит жаловаться на судьбу и пытаться искать позитив в том, чем вы занимаетесь — для этого есть другие вещи. А на работе нужно стоять «от звонка до звонка» просто потому, что так положено и все тут. А кем, зачем и почему вам объяснить забыли. Поэтому вы просто решили не спорить с этим утверждением, а согласиться с тем, что и все остальные люди не испытывают удовольствия от своей профессиональной деятельности.
Вы не умеете отдыхать
Вы считаете, что на первом месте для вас должна быть карьера и финансовое благополучие, а ваше личное счастье, семейные ценности и тот же отдых отходят для вас на второй план. Вы настолько поглощены стремлением заработать как можно больше или показать окружающим, что вы на голову выше их, что забываете о простых человеческих радостях и тех моментах, когда вы чувствовали себя по-настоящему счастливыми.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock
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