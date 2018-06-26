«Тянули из собаки вещи, как фокусник платочки». Забавные истории из практики ветеринара

Визит к ветеринару не обходится без приключений. Непривычная обстановка, незнакомые люди, сильные препараты — все это легко может сбить с толку болеющего питомца, заставив вести себя забавно или жутковато. Иногда можно посмеяться и над некоторыми хозяевами с их абсурдными просьбами и представлениями о биологии животных. Пользователь портала Imgur, работающая в ветеринарной клинике, поделилась историями о своих непростых буднях.

Молодая девушка работает ветеринарным техником около трех лет. Она любит свою профессию со всеми ее тяготами и неожиданностями. «Мне нравятся сложности. Так уж вышло, что первым делом сегодня утром мне пришлось гоняться за дикой кошкой, которая изловчилась сбежать из своей клетки. Гонялась за ней 45 минут!» — рассказала она.

У девушки набралось много разнообразных историй, некоторыми из них она поделилась в Сети. «360» переводит лучшие.

Кошка издает странные звуки

Источник фото: rexiecat

Молодая женщина записалась на срочный прием. На вопрос, в чем проблема, она ответила, что взяла кота из приюта несколько дней назад. Все справки были в порядке — животное абсолютно здорово.

Спустя какое-то время кот начал издавать странные звуки, и женщина испугалась, что у питомца может быть легочная инфекция. Обычно это происходило, когда кот вертелся рядом или когда она его трогала, но мог и просто бродить по дому, издавая эти подозрительные звуки. Пока ветеринар проверял коту легкие, я держала его и легонько почесывала за ушами. Ожидаемо кот заурчал, и в этот момент женщина воскликнула: «Вот! Слышите? Это тот самый звук».

Мы с ветеринаром ошарашенно уставились друг на друга со смесью облегчения и раздражения. «Это называется урчание. Он счастлив. Если это все, то вы можете идти домой», — успокоил женщину ветеринар.

Она была немного смущена, хоть и почувствовала облегчение. Я дала ей кучу образовательных брошюр и отпустила с миром. Вообще, хорошо, что она оказалась настолько заботливой, хотя и не мешало бы почитать про кошек, прежде чем заводить питомца.

Фокус с собакой

Я собак очень люблю, но иногда они бывают невероятно глупы. К нам поступил золотистый ретривер. Симптомы: вялость, обильное слюноотделение, рвота, отказ от пищи и вздутие живота. Мы сделали собаке рентген желудка, и оказалось, что часть его кишечника отекла и вздулась, словно воздушный шарик, заполненный на тот момент неизвестно чем.

Подобные процедуры всегда затягиваются, но этот парень — просто чемпион. После четырехчасовой операции мы извлекли из него шесть с половиной носков и три больших кухонных полотенца. Операция была похожа на представление иллюзиониста: я все тянула и тянула из него вещи, как фокусник цветные платочки.

Стыдно признаться, но мы очень сильно смеялись. В любом случае, с собакой все в порядке. Надеюсь, он больше не ест грязное белье.

Про соски

Источник фото: Imgur

Иногда соски сбивают с толку как новых, так и старых хозяев. Это происходит настолько часто, что уже практически превратилось в анекдот. «О, Боже! Я нашла какие-то шишечки на его животике!» Ну, так для общего просвещения я расскажу, что и у котов, и у собак, вне зависимости от пола, есть от шести до восьми сосков, и это нормально.

Самый забавный случай произошел с мастифом и его хозяином, здоровенным таким мужиком. Он просто отказывался принять тот факт, что у его кобеля есть соски. Даже после того, как ему объяснили, что так и должно быть, он все равно упрашивал нас удалить их под анестезией. Было забавно, но его упрямство сильно раздражало. Пес все же был милый.

Сюрприз от котика

Этот сюжет я наблюдала всего несколько раз. Но, черт возьми, он очень смешной. Обычно это случается на вязке или если кот чересчур перевозбудился и решил позабавиться с одеялом или чем-то вроде того, неважно. Главное, что их маленькие красные пистоны всегда вызывают просто дикую оторопь и удивление хозяев, если они еще не сталкивались с таким.

«Что это такое?», «Это выглядит ненормально!», «Он истекает кровью через пенис! Что вообще происходит?!», «Но я думал, что вы его отрезали во время кастрации».

Я сейчас не шучу совсем.

Жуткие соседи

Источник фото: Mashable

Эта история вообще-то немного грустная. Одни из наших клиентов, по-моему, немного сходят с ума. У них комнатный песик, которого обычно приносит женщина. Она думает, что в ее отсутствие соседи дурачатся с пенисом животного, и из-за этого у него развилась депрессия.

Песик в полном порядке и вообще лапочка, но как-то тревожно за него становится с такой хозяйкой.

Собака с посттравматическим синдромом

Боже, благослови эти благотворительные организации, которые отбирают либо выкупают собак у тех, кто продает их на мясо. Обычно животных потом отправляют в другие страны, чтобы они могли нормально пожить. Но некоторые после такого опыта оказываются необратимо надломленными и просто не могут быть питомцем в обычном понимании этого слова.

Собака, о которой я рассказываю, буквально ненавидела, когда к ней прикасались. Она была очень боевитой и кусачей, агрессивной практически к любому живому существу.

Хозяин привел ее на прививку. Мы даем ему намордник, а парень говорит: «О нет, я не буду даже пытаться». Собака в этот момент скалится, рычит и всем своим видом показывает, что бросится на первого, кто к ней приблизится. Животное средних размеров, с австралийскую овчарку, смесь акиты-ину с кем-то, неважно.

Парень рассказал, что боится, поскольку в последний раз, когда он пытался нацепить на собаку намордник, она укусила его за лицо. Ему даже пришлось сделать операцию.

Это был единственный раз, когда мы отказались прививать собаку.

Как дети ловят голубей?

Я просто не понимаю, как дети умудряются ловить голубей. Ну если крыло сломано, еще куда ни шло. Но сколько раз они просто заходили в клинику с птицей, говорили: «Глядите, что у меня есть. Сделайте что-нибудь с ней», — и просто уходили.

Однажды парнишка принес голубя с маячком местного клуба голубеводов. Часа через четыре на пикапе заехали какие-то пожилые дяденьки, взволнованные, словно маленькие девочки. Оказалось, что их голуби еще никогда не залетали так далеко.

Еще разок кто-то из детей притащил волнистого попугайчика, его потом забрали.