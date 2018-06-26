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Джастин Тимберлейк спустя 20 лет извинился перед Мэнди Мур за комментарий по поводу ее размера ноги
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Джастин Тимберлейк спустя 20 лет извинился перед Мэнди Мур за комментарий по поводу ее размера ноги 

Попкорн News 45 минут назад
Фото: Попкорн News
Благодаря стремительному росту влияния движения #MeToo старые грехи припомнили не только Харви Вайнштейну и иже с ним, но и мужчинам-знаменитостям в принципе совершенно безобидным. Так, Джастин Тимберлейк спустя почти 20 лет извинился перед Мэнди Мур за обидный комментарий — он, негодяй этакий, сказал Мэнди в лицо, что у нее большой размер ноги.
В далеком 1999 году юная и впечатлительная Мэнди отправилась в совместный тур с *N SYNC — и вот что получилось:
«Однажды Джастин подошел ко мне, и я уж не помню, почему, но какие-то люди вокруг разговаривали о ногах, размерах ноги, и он посмотрел на мои ноги и такой — «Ого, какие у тебя большие ноги для девушки». А мне было 15 лет, я была отчаянно в него влюблена — так что для меня это было такой травмой!»
Финал этой душераздирающей истории наступил спустя почти 20 лет, когда Мэнди и Джастин стали гостями ток-шоу Джимми Фэллона — Тимберлейк, по словам Мур, подошел к ней за кулисами и извинился, сказав нечто вроде «Я тогда не осознавал всей силы своих слов, и я надеюсь, что я не задел твои чувства».
попкорнnews
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