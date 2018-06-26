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Радон — инертный газ, дарующий здоровье
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Радон — инертный газ, дарующий здоровье 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Что это за газ? За разъяснениями мы обратились к начмеду пятигорского «Санатория им. М. Ю. Лермонтова» Ивану Петровичу Левковскому.
— Иван Петрович, чем уникальна пятигорская вода, содержащая радон?
— Да, на нашем курорте имеется особый вид лечения — радонотерапия. Радон открыли в конце 19 века в виде теплосерных источников на источнике БИС-1. Выяснили состав, и подтвердили наличие радона в воде, в сочетании с минеральными солями. Поняв, что это может стать основой для нового метода лечения, в 1901 году была построена Нижняя радоновая лечебница, ванны с радоном стали применять довольно широко. Шло время, и в конце 1960-х годов на горе Бештау был открыт новый радоновый источник, который не имел в своем составе примесей, только чистый радон. Врачи курортных здравниц получили в свои руки еще один природный лечебный источник.
— Что представляет собой радон?
— Радон — это конечный продукт распада урана, который, растворяясь в воде, создает оптимальную концентрацию радиации 200 нанокюри на литр. Путем разбавления этой воды достигается нужная для конкретной процедуры концентрация. Радон — радиоактивное вещество с альфа-излучением, полный период распада которого в организме составляет 3,8 суток. В Советском Союзе было пять радоновых курортов с разным уровнем радиоактивности радона: Пятигорск — 200 нанокюри, Цхалтубо — 20 нанокюри, Хмельник — 20 нанокюри, еще были источники в Туркмении и в Белокурихе на Алтае. У нас в Пятигорске, как вы видите, наиболее активный радон. Поэтому в 1962 году была построена Верхняя радоновая лечебница, которая до сих пор не имеет аналогов в мире.
— Как и что в ней лечат?
— Здесь отпускаются радоновые ванны, радоновые микроклизмы, радоновые гинекологические орошения, радоновое сифонное промывание кишечника, радоновый душ для головы, имеются суховоздушные радоновые процедуры. Из радоновой воды добывается суховоздушная радоновая смесь, которая затем и применяется. Её воздействие было испробовано на детях с аллергическими дерматитами, с нейродермитом и с кожными заболеваниями, и врачи убедились — эффективность таких процедур очень высокая, и больше таких процедур нигде нет.
— Что ощущает человек, которого лечат радоном?
— Радон — это противовоспалительное, обезболивающее, иммуномодулирующее и седативное (успокаивающее) средство, которое воздействует на центральную нервную систему. Специализация Пятигорска — заболевания костно-мышечной, нервной систем и гинекологические заболевания. Известно, что, например, при наличии воспалительных процессов, женщинам грязи принимать нельзя. Специально для таких случаев кандидатом медицинских наук Людмилой Петровной Луговой была разработана методика лечения эндометриоза и миомы матки с помощью радона. И она показала себя очень эффективной.
— Радоновое лечение может сочетаться с другими процедурами?
— Конечно! Радон может сочетаться с грязелечением, с физиопроцедурами. Методики могут быть разные, время назначения разное. Но есть одно строгое правило — после приема радоновой процедуры человек два часа не должен принимать другие процедуры. Потом — можно и нужно.
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