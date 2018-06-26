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Было — стало: как основательница шоу «Орел и решка» Жанна Бадоева покорила ТВ и обрела счастье в личной жизни
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Было — стало: как основательница шоу «Орел и решка» Жанна Бадоева покорила ТВ и обрела счастье в личной жизни 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Как сложилась судьба 42-летней Жанны Бадоевой.
Это сейчас в «Орле и решке» ведущие сменяются один за другим, а в 2011 году этот тревел-проект создали супруги Жанна и Алан Бадоев. Они же тогда были и ведущими.
В 2012 году Жанна ушла из этого проекта, но потом возвращалась в юбилейный сезон, а также на звездные выпуски шоу. В том же 2012 году Жанна развелась со своим вторым мужем клипмейкером и продюсером Аланом Бадоевым, от которого у нее подрастает дочь Лолита. При этом телеведущая до сих пор носит фамилию экс-супруга.
После ухода из шоу и развода Жанна продолжила активную деятельность на телевидении. Карьера Бадоевой сложилась успешно: на телеканале «Пятница!» у нее было несколько проектов, в которых выступала ведущей. Кроме телевидения, Жанна занимается производством обуви собстенного бренда ZHANNA BADOEVA.
У красавицы-телеведущей сложилась не только карьера, но и личная жизнь. В 2015 году Жанна вышла замуж в третий раз за бизнесмена Василия Мельничина и переехала нему в Италию. Мужчина отлично поладил с детьми Бадоевой, сыном Борисом от первого брака и дочкой Лолитой. К слову, с Аланом он также в приятельских отношениях. Последний даже приезжал в гости к экс-жене и ее нынешнему мужу.
А ты поддерживаешь дружеские отношения со своими экс-возлюбленными?
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Фото:Global Look Press / Dmitry Golubovich, Instagram
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