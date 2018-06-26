Голая правда: сексуальные привычки жительниц Японии

Ах, эта удивительная Азия. Рядовому европейцу некоторые традиции этой части света кажутся абсолютно дикими, но для азиатов они являются неотъемлемой частью культуры. Редакция WMJ.ru подготовила для тебя обзор самой интересной и загадочной стороны японской культуры. Конечно, мы имеем в виду секс.

Сексуальная культура в Японии на протяжении веков развивалась отдельно от континентальной Азии. В Японии доминирующей религией является синтоизм, который не считает сексуальную связь греховной. Даже несмотря на то, что японская официальная (конфуцианская) культура осуждала любовь как слепую страсть, подконтрольный сознанию секс такого возмущения не вызывал. В отличие от христианского Запада, где проповедовалось сексуальное воздержание, в Японии всегда придерживались другой точки зрения: чтобы достичь счастья долгой жизни, человеку необходимо стремиться к гармоничному взаимодействию Инь и Ян.

Пожалуй, поэтому Япония и является флагманом разного рода плотских утех. Страна восходящего солнца может похвастаться несколькими десятками самых разных сексуальных традиций. Мы расскажем о пяти самых интересных из них.

Йобаи — одна из самых древних традиций Японии

До недавнего времени обычай йобаи, что в переводе означает «крадущийся в ночи», был широко распространен в японских глубинках. Суть традиции заключается в следующем: в комнату спящей девушки проскальзывал таинственный незнакомец, пристраивался сзади и неоднозначно заявлял о своих намерениях. Если барышня была не против, парочка занималась сексом до самого утра, стараясь производить как можно меньше шума, после чего ночной посетитель так же незаметно удалялся.

Впрочем, твердого согласия девушки и не требуется, но йобаи в то же время не считается изнасилованием, главное — соблюсти некоторые правила.

В дом нужно входить абсолютно голым! В Японии нельзя нападать на голого человека, проникшего в дом, потому что он, вероятнее всего, занимается йобаи, а не воровством. Также нужно стараться соблюдать тишину, чтобы не побеспокоить остальных членов семьи.

Часто йобаи был некой прелюдией к дальнейшей свадьбе. Родители девушки делали вид, что не замечают происходящего, пока не посчитают, что внебрачным любовным играм пора положить конец. Затем «ловили» йобаиста и публично корили, тот краснел и на все соглашался. Так, через несколько дней пара отправлялась под венец, чтобы предаваться сексу уже на законных основаниях.

Сегодня йобаи все еще практикуется в некоторых удаленных уголках Японии, но в большинстве районов традиция уже сошла на нет.

Ниотаймори — для настоящих гурманов

Речь о церемонии поедания роллов и суши с тела обнаженной гейши. Самые интимные зоны девушки обычно прикрываются листом лотоса либо каким-то гарниром, а все остальное тело покрыто самыми разными произведениями японского кулинарного искусства.

Икра лосося должна была находиться на сердце. В давние времена японцы верили, что лососевая икра придает силу. Рыба-меч символизировала бесстрашие, ее клали на живот девушки — место, где находится душа. На теле обязательно присутствовал морской угорь — неизменный символ мужской силы. Этот ритуал демонстрировал силы природы и невинности, поднесенные в дар дорогому гостю.

Конечно, в наши дни этот ритуал потерял свою первоначальную священную значимость. Но своей необычностью привлекает состоятельных японцев и любопытных туристов. Девушек для этого ритуала подбирают не только по внешнему виду. Подносительница суши должна отличаться терпением и выдержкой, чтобы не шелохнуться в течение всего ужина и выдержать психологическое давление, оказываемое гостями, созерцающими ее голое тело. Для тренировки таких девушек на их нагие тела кладут шесть куриных яиц и кусочки льда. Юная гейша должна пролежать четыре часа в таком положении, чтобы ни одно яйцо не упало. Если яйцо скатывается с тела, отсчет времени начинают с самого начала.

Синдзю

После «реорганизации» проституции в 1617 году вся внесемейная интимная жизнь японцев была вынесена в отдельные кварталы по типу квартала красных фонарей, где девушки жили и работали. Покидать квартал девушки не могли, если только их не выкупали состоятельные клиенты себе в жены. Стоило это очень дорого, и чаще случалось так, что влюбленные просто не могли себе позволить быть вместе. Отчаяние доводило такие парочки до синдзю — парных самоубийств.

Японцы не видят в этом ничего плохого, потому как издавна чтили перерождение и были полностью уверены в том, что в следующей жизни они обязательно будут вместе.

Бурусэра

Японцы проникаются к женским трусикам особенной, трепетной любовью. По всей стране раскиданы специальные бутики, в которых каждый желающий может приобрести ношеные дамские трусы. Само явление называется бурусэра — так именуют девушек, которые сдают этот элемент нижнего белья за определенную плату в магазин. А сам обычай называется шитаке доробу. Трусики складывают в герметичный пакет, в который вкладывают сопроводительную бумагу. Покупатель не имеет права вскрывать упаковку до приобретения, но по бумаге может ознакомиться с данными бывшей владелицы белья. Обычно там печатается ее фотография, имя, возраст и длительность ношения. Кстати, цена зависит от продолжительности носки трусов и степени их загрязненности. Максимально можно выручить 40 долларов, а продавать трусики можно с 18 лет.

Шибари

Искусство шибари берет начало в японских боевых техниках связывания ходзё-дзюцу. Их целью было не только обездвижить пленника, но и подчеркнуть его социальный статус — для этого использовались разные методы обвязки. С окончанием войн техники связывания перекочевали в обычную жизнь: пленников заменили женщины, а сам процесс стал цениться за красоту обвязки.

Сейчас шибари — это прежде всего мастерство эстетического веревочного бандажа, не лишенное медитативного свойства. И безусловно, оно имеет эротический подтекст: шибари может быть использовано для фиксации партнера (чаще, но не обязательно женщины). Кроме того, отдельные элементы обвязки могут воздействовать на его эрогенные зоны. Процесс направлен на то, чтобы у жужун (того, кто подчиняется связыванию) пробудилось сладострастие и он получил наивысшее удовольствие.

Но вообще, с древних времен женщины в Японии тонко подходили к искусству обольщения. Те же гейши до сих пор не перестают вызывать интерес у мужчин. Считается, что эти женщины способны останавливать мужчин одним только взглядом. Мастер-класс из фильма «Мемуары гейши» смотри в ролике ниже.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: сцена из к/ф «Мемуары гейши»