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«Месяц седьмой»: поклонники озадачены круглым животом Ксении Собчак
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«Месяц седьмой»: поклонники озадачены круглым животом Ксении Собчак 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Ксения Собчак уже давно смущает публику своей округлившейся талией. Однако недавний выход окончательно убедил общественность, что звезда в самом ближайшем времени ждет пополнения, поскольку такой круглый живот никак не может быть результатом неудачного наряда.
Общеизвестно, что если публичная личность вдруг начинает носить пышные наряды, то дело не иначе как в попытках скрыть беременность от чужих глаз. Вот и звезда телевидения и общественный деятель Ксения Собчак уже давно привлекает внимание своими нарядами, которые крайне замысловато скрывают линию ее талии. Впрочем, журналист иногда публикует снимки, на которых нет и намека на округлость живота, однако на них ее точеная талия — результат фотошопа, в котором публика с нескрываемым удовольствием уличает Ксению. Но последний выход Собчак убедил даже самых скептически настроенных обывателей, что в скором времени у звездной семьи появится еще один ребенок.
Ксения Собчак с мужем стали ведущими благотворительного концерта, и фотографии мгновенно разлетелись по сети — еще бы, ведь из-под зеленого и пышного платья Ксении отчетливо прогледявался животик, притом весьма внушительный, как отметили глазастые пользователи сети. А потому главной темой жарких споров стало то, когда же роды, и как это Ксении удалось так долго скрыть свое интересное положение. «Надеюсь, она беременна. Иначе оправдать то, что она наела невозможно» «Да, Ксения в положении. Уже никаких сомнений» «Я что-то пропустила? Похоже она вот-вот родит» «Я буду крайне удивлена, что все дело в коварных складочках. Такой живот одними складочками сотворить нельзя»
«Ксения Анатольевна не иначе как в интересном положении. Эти щечки, припухшие губки, овал лица округлился — типично для беремяшек. Ну а живот под платьем и вовсе впирает уже» «По-моему она беременна! Отлично! Семья должна расти!» «Я до последнего упиралась, но похоже да! Беременна» «Ну тут без сомненья месяц 7-ой. И как только она так умело скрывает?» «Вот это живот! Роды не за горами»
Публикация от Елена (@elenaboronulkina) 24 Июн 2018 в 12:15 PDT Не меньше внимания привлекает и ее ставшая пышной грудь. По неизвестным причинам бюст Ксении Собчак в многих нарядах буквально вываливается из лифа, хотя ранее публика не припоминает, чтобы Собчак была обладательницей столь аппетитных форм.
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