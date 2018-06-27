«Пуговицы на жакете не порвутся?»: Собчак предлагают надевать наряды для будущих мам

Неподтвержденная беременность телеведущей Ксении Собчак — тема номер один в рядах ее поклонников. Фанаты недоумевают, отчего звезда упорно шифруется, пряча фигуру за просторными (и даже мешковатыми) платьями. А недавний выход теледивы и вовсе вызвал массу острот, поскольку пуговица ее жакета, казалось, вот-вот не выдержит и треснет под напором округлившейся талии Собчак.

Среди звезд принято до последнего скрывать свою беременность, дабы избежать сглазов и прочих неприятностей, связанных с повышенным вниманием общественности к столь деликатному вопросу. Но всегда приходит время, когда более прятать живот не представляется возможным — и тогда все внимательные поклонники, давно заметившие изменения в фигуре, ждут официальных подтверждений, дабы от всего сердца начать поздравлять своего кумира со скорым прибавлением в семье. Однако Ксения Собчак, несмотря на множество подозрений в свой адрес, пока не спешит подтверждать свое интересное положение, чем вызывает еще больший ажиотаж вокруг своих округлостей, и, разумеется, публика не смогла пройти мимо жакета звезды, который на одном только честном слове держался на талии Собчак.

Ксения Анатольевна обнародовала весьма любопытную фотографию, которая с новой силой подогрела слухи о второй беременности знаменитости. Красочные складки на жакете общественного деятеля и туго натянутая пуговица вызвали массу острот от развеселившихся поклонников, которые призвали Ксению перестать скрывать очевидное и наконец объявить благую весть. «Ксения, ну это просто смешно! Такой живот ничем не скрыть!» «Мне кажется, с таким животом давно уже пора прикупить что-то из одежды для беременных, а не натягивать одежду» «Вы так раздобрели. Пуговицы на жакете точно не порвутся?» «Ксюша, я поздравляю вас! Хватит уже скрываться. Все давно обо всем догадались» «Ксения Анатольевна, пожалейте свою одежду. Вам давно пора надеть вещи для беременных»

Любопытно, что на других снимках Ксения не гнушается воспользоваться достижением техники и скорректировать размеры своей талии, за что, впрочем, мгновенно получает массу критики в свой адрес, ведь почитатели всегда неодобрительно относятся к использованию фотошопа, тем более такого явного, когда весь задний план неведомыми силами искривляется в разные стороны.