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«Cпортивные каникулы»: 50-летняя Валерия поразила накачанным телом на берегу моря
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«Cпортивные каникулы»: 50-летняя Валерия поразила накачанным телом на берегу моря 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Валерия объявила спортивный эксперимент.
Популярная певица Валерия не устает удивлять. Сегодня она показала фото, на котором ее легко можно спутать с фитнес-моделью. Поклонникам известно, что стройной фигурой их любимица обязана диете и интенсивным тренировкам. Последние она решила сделать еще более интенсивными.
«Вот не получается у меня отдыхать «овощем» на пляже—все нужно куда — то бежать, что — то делать. Пока наслаждалась солнышком, придумала устроить себе спортивные каникулы. Не то чтобы раньше они всегда лениво проходили, просто сейчас у меня далеко идущие планы. 🤣Не знаю, что из этого выйдет, но с завтрашнего дня начинаю. Уже сегодня пойду в магазин докупать недостающий инвентарь. Главное, чтобы потом сил осталось на познавательные прогулки, путешествия и тд. Буду стараться. Обещаю делиться с вами развитием событий», — написала она.
Фото: instagram
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