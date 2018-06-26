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«Я свою Наталию узнаю по талии»: купальник испортил фигуру Эвелины Бледанс
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«Я свою Наталию узнаю по талии»: купальник испортил фигуру Эвелины Бледанс 

Eva.ru 14 минут назад
Фото: Eva.ru
Несмотря на возраст, Эвелина Бледанс является гордой обладательницей красивой и стройной фигуры. Однако даже ее можно испортить с помощью всего лишь неудачного купальника, начисто избавившего Эвелину от талии.
В возрасте Эвелины Бледанс многие женщины сами себе дают отставку, предпочитая забыть о привлекательности и максимально скрывать уже далеко не идеальную фигуру. Но сама Бледанс определенно не относится к этому типу. Она продолжает тщательно следить за внешностью и даже сделала маммопластику. И, конечно, ей сложно удержаться от искушения порадовать многочисленных поклонников фотографиями не только в одежде, но и в купальниках, показывающих, в каком отличном состоянии находится ее тело. К сожалению, годы упорной работы над собой может стереть всего один неудачный купальник, скрывший все достоинства фигуры Эвелины. Он начисто лишил женщину талии, а грудь приплюснул, создав эффект тумбочки вместо женщины с соблазнительными изгибами.
И хотя у поклонников Эвелины было уже множество возможностей наблюдать ее телосложение, они не могли пройти мимо такого фото и поспешили заверить Эвелину, что в этом купальнике ей лучше не появляться на людях. А заодно оставить дома и бусы: «Бусики снять, купальник подвёл, а так ведь огонь» «Я свою Наталию узнаю по талии: если нету талии, то моя Наталия!» «Как будто третий месяц беременности» «Какой-то неудачный купальник. Испортил отличную фигуру» «А вот тут фотошопа на фото нет, и сразу какой контраст с другими» «Расплывается она, смотрю» К слову, совсем недавно Бледанс была большой любительницей делать фотографии не то что в купальниках, а даже в нижнем белье, а то и вовсе без оного. В последнее время ее интерес к фотографиям данного жанра несколько поутих, но вряд ли это связано с кардинальными изменениями во внешности.
Любопытно, что комментируя фотографию Эвелины, подписчики упомянули беременность. Ведь совсем недавно она впервые появилась в шоу «Человек-невидимка» не как ведущая, а как участница. В рамках программы ей предсказали появление нового мужа, а затем и рождение ребенка.
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Женский форум
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