Вход в дом Дьявола: легенда о питерской Ротонде

Ротонда — круглое здание на улице Гороховой, 57 Благодаря необычной истории, а также оригинальной архитектуре, оно породило множество легенд.

Сам дом был возведен в девятнадцатом веке для купца Яковлева. Впоследствии он не редко менял владельцев: сейчас здание называется домом купца Евментьева.

Но легенды об этом здании связаны не с именами купцов, а с именем графа Андрея Зубова , который владел Ротондой в девятнадцатом веке (по другой версии, он всего лишь снимал дом).

Граф Зубов был известным масоном, и у него дома проходили собрания лож. По легенде в подвале Ротонды молодых людей посвящали в ряды вольных каменщиков. Раньше стены дома изнутри были испещрены масонскими символами, сейчас же они полностью исчезли.

Впрочем, на других питерских стенах их можно встретить до сих пор. Кстати, одна из легенд Ротонды утверждает, что под железным люком в полу парадной масоны как-то замуровали предателя ордена.

Некоторые утверждают, что позднее здесь жил Григорий Распутин . Но нет. В конце девятнадцатого века в Ротонде был бордель, замаскированный под танцевальный класс, а затем варьете.

Оба эти культурных заведения пользовались неизменным интересом Распутина, проживавшего, к слову, неподалеку. Но жить там ему все-таки не пришлось.

Ротондой называется как сам дом, так и, в первую очередь, парадная с винтовой лестницей. Там довольно любопытная акустика: стоя к стене, можно прошептать фразу, которая разнесется по всему зданию. Еще на стенах Ротонды принято записывать свои желания. Считается, что здесь они сбываются, хотя духи места могут и потребовать плату…

Дело в том, что Ротонда — сугубо «неблагое» место.

В Санкт-Петербурге есть пять других ротонд, и если соединить их линиями, то получится пентаграмма, а в центре ее будет находиться как раз Ротонда на Гороховой.

В оккультных науках пентаграмма считается «защитным кругом» — то есть, охраняет город от того, что находится в ней. Например, призванный в пентаграмму демон не сможет покинуть ее линий, для этого она и чертится. Что же выходит, магический ротондовый круг защищает мир от того, что может вырваться из Ротонды на Гороховой?

А вырваться отсюда может всякое! Еще в девятнадцатом веке была записана легенда, что по закрученной лестнице Ротонды спускается сам Дьявол, и если обратиться к нему в полночь, то Князь Тьмы вас, как минимум, выслушает и, возможно, даже исполнит просимое — правда, с некоторыми побочными эффектами вроде лишения души.

Интересно, что место постоянной прописки Дьявола, вроде бы, находится где-то внизу, под землей — там мы привыкли представлять себе ад. Здесь же он спускается буквально с небес на землю.

Вот так все вверх дном в Ротонде!

Можно найти упоминание о том, как молодая девица в девятнадцатом веке пришла к Сатане и пожаловалась на безответную любовь. Логично, видимо, рассудив, что Дьявол — не тот персонаж, у которого просят большого и светлого чувства, девица попросила наказать обидчика. Что ж, наутро того нашли в постели мертвым без признаков насильственной смерти.

Позднее, уже в девяностые годы двадцатого века, по Питеру прошел слух, что молодой студент, решивший поднять бизнес, пришел в Ротонду молить о помощи и стартовом капитале. Ему повезло меньше, чем девице: он попросту не вернулся.

Мотивы другого молодого человека девятнадцати лет от роду, который, по легенде, вошел в параллельный мир, открывшийся в Ротонде, остались тайной. Но утверждают, что он вышел оттуда седым и сумасшедшим стариком. Объяснить, что он там увидел, несчастный безумец так и не смог. Правда, к этой легенде мы вернемся чуть позже.

Так что же, Ротонда — это провал в потусторонний мир, бездны ада, куда даже Сатана спускается сверху?

Мы решили поговорить об этом с одной из тех, кто лично проверил связанные с Ротондой легенды. Притом неоднократно. Дело в том, что поразительная акустика Ротонды приманивала туда в восьмидесятых — девяностых годах всю неформальную молодежь Питера. Там играли на гитаре, пили вино, общались, проводили вечер за вечером. Там давали концерты для своих Виктор Цой Константин Кинчев . Надписей на стенах с тех пор, к сожалению, не сохранилось — их закрасили.

Алена была одним из тех молодых неформалов, что проводили там множество времени. Она и поделилась историями своей юности (некоторые из них сбивают мистический флер с легенд вокруг Ротонды).

— Я в Ротонде провела львиную часть юности. Мифов было очень много, но большая часть — это выдумки хипповские. Из легенд… ну, разумеется, в первую очередь Распутин. Говорили, что в этом доме он содержал своих личных проституток, и что его дух до сих пор посещает этот дом…

Слухи эти ничем не подтверждаются, скорее всего, возникли из сочетания Распутин — Гороховая — форма парадной.

Но невольно мы эту легенду поддержали. Дело в том, что через соседнюю парадную можно попасть на чердак. Во времена оны (конец 80-х) купол Ротонды был в несколько худшем состоянии, чем сейчас, но всё равно довольно крепким. И мы очень любили на нём пить вино.

Ротондовская акустика и так прекрасна, а если кто-то сидит на куполе — практически на всю Ротонду доносится инфернальное бубнение… И вот, на улице полнолуние, на куполе три человека (две девы и юноша, одетые а-ля современные ролевики на вампирскую игрушку) пьют шампанское и поют что-то, когда шампанское закончилось — пошли гулять по крышам… а внутри Ротонды, как потом оказалось, сидел юноша из какого-то Череззаборногузадерищенского уезда, который не нашел вписки (ночлега) и решил переночевать в гостеприимных стенах Ротонды… Нашу милую троицу юноша принял как раз за товарища Распутина с парой девиц легкого поведения… Разубеждать его мы не стали — зачем? — смеется Алена.

Еще одна связанная с Ротондой легенда утверждает, что где-то в ней есть ход в параллельный мир. По одной из версий, стена, которой заканчивается лестница, в определенные дни растворяется и можно попасть в другое измерение. По другой же, волшебный лаз находится под куполом.

Если войти в Ротонду, лестница идёт в две стороны. Слева упирается в тупик, хиппи его называли Булгаковский. Так вот, очень долго ходило поверье, что за стеной Булгаковского тупика — антимир.

Его проявления иногда можно видеть в виде зелёных энергетических «змеек», пробегающих по перилам Ротондовской лестницы… Эту легенду долго рассказывали, но потом нашёлся товарищ скептик, который проковырял дырочку в стене: за ней оказалась кухня квартиры, вход в которую с соседней лестницы (среди Ротондовской тусовки та лестница звалась Лестница Обломов, поскольку грустить и рыдать уходили именно туда), — рассказала Алена.

Удалось найти, к слову, подтверждение легенде о молодом человеке, который сошел с ума после посещения Ротонды. Действительно, среди хиппи рассказывают о некоем оптимисте, который решил попасть в параллельный мир и попытался влезть на купол Ротонды. В результате неосторожно схватился за оголенный провод и несколько повредился в рассудке.

А вот подтвердить или опровергнуть миф о потайном подземном ходе, который ведет к Витебскому вокзалу, не удалось. Но, во всяком случае, Алена утверждает, что не нашла его, хоть и облазила весь подвал. С другой стороны, многие исследователи загадок Ротонды пишут о существовании этого хода как о чем-то реально существующем.

Сколько реальных чудес, а сколько сказок вокруг Ротонды, узнаем мы нескоро, если вообще узнаем. Сейчас легендарная парадная закрыта на кодовый замок: жильцы сильно устали от постоянных тусовок и посетителей. Тем не менее, все новые и новые надписи с желаниями появляются на стенах Ротонды.

— До начала девяностых к Ротонде было отношение практически как к храму: собирались ежедневно, читали стихи, пели, вели философские беседы, но при этом никогда никто в этих стенах не бухал. И курили только сигареты. Если хотелось портвейна — шли во двор дома напротив (через Гороховую), потом возвращались. А стены Ротонды были этаким предшественником соцсетей: стихи, рисунки, объявления о том, что кто-то кого-то ищет… Я года два переписывалась там с кем-то, в обычной жизни так и не встретились ни разу, — вспоминает Алена.

Сюда и сейчас нередко приходят поклонники истории Петербурга, любители мистики, фанаты питерской рок-культуры и люди, несчастные в любви. По легенде Ротонда особенно охотно помогает им. Правда, сейчас они все чаще могут попасть в знаменитый дом только с платной организованной экскурсией.