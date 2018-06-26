Уфимский суд занялся шаманским обрядом с солью, который провела судья на рабочем месте

Руководство Ленинского районного суда в Уфе пообещало провести расследование истории с дорожкой из соли, которой очертила судья свое рабочее место в зале заседания. В райсуде заявили, что «руководство разберется в ситуации» и сейчас готовит комментарии по поводу этой странной истории, передает РИА «Новости»

Ранее местное издание ProUfu сообщило, что пришедшие в суд истцы из Иглинского района Башкирии увидели в зале заседания дорожки из соли и соляное кольцо вокруг рабочего стола судьи. Они предположили, что судья Ленинского района Наиля Идиатова провела магический обряд. Сама судья не стала объяснять свои действия. Когда один из очевидцев попытался сфотографировать зал заседаний на телефон, то судебный пристав попробовал вырвать телефон из рук. Однако истцам все же удалось запечатлеть «шаманский» ритуал на фото. «Я спрашиваю у судьи: „Что вокруг меня насыпали?“. Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: „Я в суд пришла или к шаману?“ — снова молчит», — заявила истица Альмира Жукова, добавив, что будет ходатайствовать о проведении психиатрической экспертизы судьи.

В свою очередь помощник судьи Гульдар Чингизова сегодня заявила, что никаких дорожек из соли в зале заседаний не заметила: «Вчера у Идиатовой было много заседаний, одно за другим. Я иногда захожу в зал, чтобы подписать документы, но дорожки соли я не видела, там было чисто убрано».

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