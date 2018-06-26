«Опять как цыганка»: Кети Топурия переборщила с украшениями

Певица Кети Топурия известна своими подчас космическими и экстравагантными образами. Не все могут оценить по достоинству стиль звезды, а ее недавнее фото с обилием массивных украшений и вовсе вызвало критику в соцсетях.

31-летняя Кети Топурия стала известна после того, как в 2005 году стала солисткой коллектива «А’Студио», заменив ушедшую из коллектива Полину Гриффис. С тех пор артистка с запоминающимся тембром голоса не раз меняла образы, но все они были неординарными и яркими. В макияже Кети тоже зачастую выбирает смелые решения. Так, недавно она появилась на светском мероприятии с рыжими бровями, которые в Сети в шутку сравнили с «ржавыми балками». А на днях Кети Топурия опубликовала снимок в массивных серьгах-кольцах и внушительном колье. Красивый макияж и романтичная укладка на контрасте еще больше делали акцент на украшениях певицы. Эта фотография вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников артистки.

«Очень эффектно!» «Безупречный стиль, красавица» «Это колье будто душит вас» «Ужасные серьги, дешево очень выглядят» «Ну что-то одно надо было выбрать. Вместе смотрится безвкусно» «Опять как цыганка, навесила на себя все лучшее сразу»