Приморский край присоединится ко всероссийской акции «Лето на почте»

Этим летом в отделениях Почты России по всей стране, от Калининграда до Владивостока, проходят культурные мероприятия, фестивали, конкурсы и мастер-классы. Клиенты, поделившиеся самыми интересными историями и фотографиями, связанными с почтовым летом, получат призы и подарки.

Тематические открытки выпускаются ко дню рождения Приморской государственной картинной галереи (29 июня, Владивосток). В фойе галереи будет организована работа мобильного пункта почтовой связи и представлена коллекция открыток с видами современного Владивостока.

В Екатеринбурге 29 июня главпочтамт станет одной из площадок музыкального фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). Кульминацией мероприятия станет выступление кинорежиссера Эмира Кустурицы со своим ансамблем The No Smoking Orchestra. Все участники смогут отправить открытки, выпущенные специально для мероприятия, друзьям и знакомым по всему миру.

Отправить почтовые «приветы» клиенты Почты России также смогут с праздника «День лотосов» (середина июля, Амурская область), с джазового фестиваля «Усадьба Jazz» (21 июля, Урал), с музыкального фестиваля Ruskeala Symphony (24-25 августа, Карелия). Написать друзьям можно будет и с брянской международной «Свенской ярмарки», которая проводится в конце августа с XVII века в Свенском монастыре.

В конце июля в Кроноцком заповеднике на Камчатке откроется мини-почта. Там будет установлен почтовый ящик и выпущен почтовый штемпель с логотипом природного парка. Посетители смогут отправлять открытки друзьям прямо из заповедника.

Почтовые открытки также будут посвящены IV ежегодному военно-историческому фестивалю «Русь дружинная» и празднованию Дня Чувашской Республики — «Из Чувашии с любовью».

Все, кто хочет ближе познакомиться с историей своего региона, смогут посетить филателистические выставки в почтовых отделениях. Ко Дню российской почты будут выставляться почтовые артефакты, региональные коллекции посткроссеров и филателистов в отделениях Почты России в Башкортостане, Екатеринбурге, Брянске, Перми, Белгороде и других городах.

Все лето в большинстве регионов будут проходить «почтовые уроки» для детей. Ребятам расскажут об истории и о современной жизни почты. В Удмуртии дети научатся писать пером: на стилизованных бланках ребята пишут ретро-письма при помощи пера и чернил и запечатают их сургучной печатью.

Экскурсии для детей также запланированы в филиалах Почты России в Курской области, Саратове, Брянске, Пскове, Перми, Новгороде, Чите, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Белгороде, Курске и в Екатеринбурге в рамках проекта «Музейное лето». Почтовый квест будет организован для детей 9-12 лет в Чувашии.

Кроме того, дети на почте летом смогут не только узнать новое, но и начать карьеру, получить первый опыт настоящей «взрослой» работы. Юных почтальонов ждут во Владивостоке, Тюмени, Ставрополе, Перми и Нижнем Новгороде.

Для посткроссеров — людей, участвующих в международном обмене открытками — Почта России проведет грандиозный фестиваль в Хабаровске в начале июля. Здесь состоятся мастер-классы по оформлению открыток, лекции по истории почтовой карточки, воркшопы по отправке посланий по всему миру. В празднике примут участие любители филателии из разных стран.

Образовательные и развлекательные мероприятия проводились на почте и ранее. Масштабный проект был запущен после встречи гендиректора Почты России Николая Подгузова с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко , во время которой было принято решение о создании в крупных почтовых отделениях общественных культурных пространств. В рамках этого проекта уже в мае в историческом зале главпочтамта Санкт-Петербурга состоялся концерт симфонического оркестра под управлением художественного руководителя, заслуженного артиста России, заслуженного деятеля культуры РФ Александра Титова

Всем, кто примет участие в почтовых мероприятиях, акциях или фестивалях, предлагают поделиться своими фото и историями в социальных сетях с двумя хэштэгами: #летонапочте и #ПочтаРоссии. Авторы самых популярных и необычных постов получат подарки от Почты России. Определять победителей и вручать призы сотрудники Почты будут еженедельно до конца лета.

Следите за новостями своего региона на сайте pochta.ru и не пропускайте интересные события, отмечает пресс-служба УФПС Приморского края — филиала ФГУП «Почта России».