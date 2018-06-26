Ещё
«Ведите себя скромнее»: неуклюжие танцы Ксении Алфёровой вызывают недоумение
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ведите себя скромнее»: неуклюжие танцы Ксении Алфёровой вызывают недоумение 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Ксения Алфёрова любит демонстрировать свой активный образ жизни, публикуя в сети веселые фотографии и видеоролики своего времяпрепровождения, но не всегда народу нравится такая чрезмерная жизнерадостность. В этот раз предметом обсуждения стало очередное видео, в котором, гуляя с собакой, актриса сплясала на глазах у прохожих.
«Завернули в подворотню, а там сальса! Удержаться невозможно!», — подписала видео Ксения, вероятно, ожидая позитивных комментариев, но вместо этого получила лишь шквал негатива. По мнению подписчиков, Алферова часто выходит за рамки приличия и должна понимать, что не всем вокруг нравится наблюдать подобное. Да, иногда при виде такого оптимиста, как Ксения, поднимается настроение и хочется вместе пуститься в пляс, но все-таки подавляющее большинство людей, идущих с нелюбимой работы, загружены своими проблемами и видеть скачущего от счастья человека им совсем не хочется, это только раздражает. Её попросили «выступать» дома перед родственниками и друзьями, записаться в школу танцев или сходить в ночной клуб, где с радостью посмотрят на её хореографический талант.
Конечно, не остались безучастными и почитатели творчества Алфёровой, которые вступились за любимицу и попросили не обращать внимания на скучных и ничего не понимающих в настоящем веселье злопыхателей. «Ксения, ведите себя скромнее! Не всем приятно вот это видеть» «Прекратите бессовестно себя вести, вы не одна на улице!» «Все здорово, но лица людей говорят о сильном раздражении..» «Никакого стыда… крутит вертит всеми частями тела.. как некультурно» «Ладно один раз, но зачем постоянно это показывать?» «Не всегда стоит показывать свое веселье окружающим, у них может проблемы в жизни, а вы показываете, как у вас все хорошо..»
Но женщине совершенно безразлично, что о ней говорят, она прислушивается к себе и делает так, как ей хочется, и призывает остальных не зависеть от общественного мнения. А на комментарии недоброжелателей она по-доброму ответила, попросив быть проще, добрее и любить жизнь.
Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) 24 Июн 2018 в 1:07 PDT
Eva.ru: последние новости
«Опять как цыганка»: Кети Топурия переборщила с украшениями «Я свою Наталию узнаю по талии»: купальник испортил фигуру Эвелины Бледанс «Месяц седьмой»: поклонники озадачены круглым животом Ксении Собчак
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регина Тодоренко показала всем свои черешни60
Боня оголилась на футбольном матче90
Названы «страшные» последствия отказа от курения53
Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от жены21
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»79
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение