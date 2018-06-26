«Ведите себя скромнее»: неуклюжие танцы Ксении Алфёровой вызывают недоумение

Ксения Алфёрова любит демонстрировать свой активный образ жизни, публикуя в сети веселые фотографии и видеоролики своего времяпрепровождения, но не всегда народу нравится такая чрезмерная жизнерадостность. В этот раз предметом обсуждения стало очередное видео, в котором, гуляя с собакой, актриса сплясала на глазах у прохожих.

«Завернули в подворотню, а там сальса! Удержаться невозможно!», — подписала видео Ксения, вероятно, ожидая позитивных комментариев, но вместо этого получила лишь шквал негатива. По мнению подписчиков, Алферова часто выходит за рамки приличия и должна понимать, что не всем вокруг нравится наблюдать подобное. Да, иногда при виде такого оптимиста, как Ксения, поднимается настроение и хочется вместе пуститься в пляс, но все-таки подавляющее большинство людей, идущих с нелюбимой работы, загружены своими проблемами и видеть скачущего от счастья человека им совсем не хочется, это только раздражает. Её попросили «выступать» дома перед родственниками и друзьями, записаться в школу танцев или сходить в ночной клуб, где с радостью посмотрят на её хореографический талант.

Конечно, не остались безучастными и почитатели творчества Алфёровой, которые вступились за любимицу и попросили не обращать внимания на скучных и ничего не понимающих в настоящем веселье злопыхателей. «Ксения, ведите себя скромнее! Не всем приятно вот это видеть» «Прекратите бессовестно себя вести, вы не одна на улице!» «Все здорово, но лица людей говорят о сильном раздражении..» «Никакого стыда… крутит вертит всеми частями тела.. как некультурно» «Ладно один раз, но зачем постоянно это показывать?» «Не всегда стоит показывать свое веселье окружающим, у них может проблемы в жизни, а вы показываете, как у вас все хорошо..»

Но женщине совершенно безразлично, что о ней говорят, она прислушивается к себе и делает так, как ей хочется, и призывает остальных не зависеть от общественного мнения. А на комментарии недоброжелателей она по-доброму ответила, попросив быть проще, добрее и любить жизнь.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) 24 Июн 2018 в 1:07 PDT