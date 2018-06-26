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Зеленее не бывает, или 5 вопросов о газоне
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Зеленее не бывает, или 5 вопросов о газоне 

7dach.ru 53 минуты назад
Фото: 7dach.ru
Утром он, словно драгоценными алмазами, усыпан каплями росы, днем превращается в сцену для игры солнечных зайчиков, а вечером ласковым изумрудным шелком стелется под ноги. Но, разбивая на участке живописную лужайку, поработать придется не только руками, но и головой.
Зеленее не бывает, или 5 вопросов о газоне
Начнем с хорошей новости. Принято считать, что для создания красивого газона нужны годы, однако это не совсем верно. Современные технологии позволяют обустроить зеленую полянку всего за один сезон, но при одном условии: все — от выбора места до алгоритма работ — должно быть четко и грамотно спланировано. Поэтому для начала предлагаем всем любителям изумрудных ковров ответить на основные вопросы о будущем газоне и только потом браться за дело.
1. Для чего он нужен?
Если для семейного отдыха и пикников или в качестве детской площадки, выбирайте спортивный газон. Посевная смесь для него состоит из трав, устойчивых к вытаптыванию.
Посевная смесь для спортивного газона состоит из трав, устойчивых к вытаптыванию
Уверены, что лужайка перед домом — отдельный элемент ландшафтного дизайна, несущий смысловую нагрузку? Ищите в продаже английский газон — он декоративен и сделает дачный пейзаж более аристократичным. Но имейте в виду: гулять по такой лужайке вредно. Не для вас — для нее. Такая лужайка нуждается в том, чтобы ее обожали издалека.
2. Где его расположить?
Если это место, где будет собираться вся семья (площадка для мангала, столовая зона или детский уголок), — разбейте лужайку с внутренней стороны дома, чтобы его стены и пышные кроны деревьев защищали ваше семейство от посторонних взглядов.
Газон «для красоты»можно обустроить в парадной или входной зоне, расположив между домом и улицей.
Важно: если облюбованная площадка слабо освещена солнцем или вовсе скрыта от его лучей, выбирайте специальные травосмеси, в состав которых обязательно входят тенелюбивые растения.
Раскатаем?
Рулонный газон хорош тем, что его можно укладывать в течение всего сезона — с мая до сентября. Казалось бы, все просто: развернул и постелил. Но так ли это на самом деле?
Раскатаем?
Раскатаем? Любоваться лужайкой можно сразу после укладки, а вот ходить по ней в первое время строго воспрещается. Оставьте траву в покое хотя бы на месяц, ведь «приживление» на новом месте происходит не сразу. Дерновые газонные коврики выращиваются в специализированных хозяйствах в течение 2-3 лет. Для этого семена закрепляют на прочной сетчатой основе, которая со временем станет основой лужайки. Типовая ширина коврика 40 см, длина около 2 м, толщина дерна 2 см или немногим более. Вес «дорожки» колеблется от 12 до 15 кг.
Типовая ширина коврика 40 см, длина около 2 м, толщина дерна 2 см или немногим более.
Газонные рулоны — товар нежный и долго не хранится, поэтому:
Покупайте их непосредственно перед укладкой, максимум за 2-3 дня.
Зеленые коврики храните в тени, регулярно поливая водой, особенно это важно за несколько часов до укладки и непосредственно во время процесса.
Важно: обязательно убедитесь в свежести этого скоропортящегося товара. Корни травы должны быть светлыми, не сморщенными и не сухими, а полоса дерна, приподнятая за один конец, не должна распадаться.
3. Какой размер лучше?
Ответ на этот вопрос зависит от того, сколько времени, сил и средств вы готовы потратить на создание и уход за зеленой лужайкой, а также от того, планируете ли вы работать над ее совершенством самостоятельно или воспользуетесь услугами приглашенных помощников.
Хороший способ проверить свои силы -заложить небольшую экспериментальную полянку
Совет: хороший способ проверить свои силы — заложить небольшую экспериментальную полянку. Если через год-другой работы вас не утомят, а результат удовлетворит, смело расширяйте площадь зеленого ковра.
4. Какую форму выбрать?
Лужайка может повторять любую геометрическую фигуру: квадрат, прямоугольник, круг, но имейте в виду, что форма газона и стиль участка неразрывно связаны:
Если все элементы дизайна сада строгие, симметричные, то и газон должен иметь правильную классическую форму.
Какую форму выбрать?
В саду господствует неформальный стиль? Тогда и очертания зеленой лужайки будет логично сделать свободными. Отлично подойдут в этом случае плавные, изогнутые линии, повторяющие очертания цветников, прудаи альпийской горки.
Газон повторяет плавные, изогнутые линии миксбордеров и дорожек, подчеркивая романтичность оформления участка
Для травяных дорожек выбирайте травосмесь из сортов, устойчивых к вытаптыванию.
Для травяных дорожек выбирайте травосмесь из сортов, устойчивых к вытаптыванию
5. В каком стиле выдержать?
Тип газонного покрытия обычно выбирают исходя из стилевого решения дизайна участка.
Тип газонного покрытия обычно выбирают исходя из стилевого решения дизайна участка
Для регулярных садов, а также оформленных в стиле модерн, подойдет партерный (он же английский) газон: идеально ровный, мягкий и бархатистый. Как любая особа благородного происхождения, «англичанин» капризен и требует повышенного внимания. Травы, составляющие основу элитного зеленого покрытия, — узколистные злаки: полевица и овсяница.
Луговой газонменее привередлив. Если вы хотите любоваться естественным разнотравьем, достаточно стричь его всего два раза за сезон. Такая милая лужайка — часть пейзажного стиля. Травяная смесь для нее содержит семена злаковых, бобовых и многих луговых растений. Злаковые травы для газона выбирайте из тех, что подходят для вашего климата. В средней полосе хорошо растут мятлик, полевица, овсяница.
Злаковые травы для газона выбирайте из тех, что подходят для вашего климата
Ну а если вы «поселите» на участке мавританский газон, который выглядит как яркий ковер, сад превратится в веселый разноцветный лужок. Это идеальный вариант для участка в стиле кантри, к тому же косить такую лужайку вообще не придется, а ее основу составят цветущие однолетники. Подробнее о том, как создать такой вид газона, расскажет статья Накроем поляну, или Газонные цветочные смеси для вашего сада.
Мавританский газон радует глаз веселыми яркими цветами
Главное достоинство газона обыкновенного, или садового, — универсальность: он может быть использован в садах любого из существующих стилей в качестве основного элемента или фона. Помимо эстетической (радует глаз), выполняет еще и утилитарную функцию (по нему можно ходить). Этот «стойкий зеленый солдатик» выдержит даже долгое отсутствие хозяев, оставшись без ухода. Основу травяной смеси составляют широколистные злаки.
Газон, засеянный клевером, называют «ленивым» — он почти не требует ухода.
Газон, засеянный клевером, называют ленивым — он почти не требует ухода
Наука в помощь
Современное решение проблемы озеленения участка придумали биотехнологи. Они создали биомат с интригующим названием «сухой газон».
Биомат
Как это? Да очень просто! В биоразлагаемое полотно из волокон льна и пеньки по специальной технологии вшивают семена многолетних газонных трав, а вместе с ними — все необходимое для их развития:
минеральные и органические удобрения,
стимуляторы роста растений,
почвообразующие бактерии
и влагоудерживающие компоненты.
Вы расстилаете готовое полотно, слегка присыпаете его землей, и через некоторое время лужайка задорно зазеленеет. Другие полезные материалы о создании газона и уходе за ним:
Ваша первая зеленая лужайка. Газон для начинающих
Как правильно посеять газон: 9 подробных видеоинструкций
Газон. Зеленый ковер на вашем участке
Молодо-зелено: газонные проблемы и их решения
Рацион на весь сезон, или Чем кормить газон
Искусственный газон. Информация к размышлению.
Текст: С. Чегодаев. Фото: ООО «Стандартпарк», Legion-Media, Nicola Stocken Tomkins/Garden Pix//Russian Look, living4media/Brand Christa/Kompatscher Anneliese/Fotodom ru, С. Калякин.
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