Усы и рожки — способы размножения садовой земляники

Летняя пора щедра на заботы. За короткое время нужно успеть так много — и растениям, и нам, садоводам.

Садовая земляника — молодое растение

Грядка садовой земляники живет и плодоносит в полную силу 3-4 года. Затем урожайность резко снижается, ягоды мельчают, растения начинают чаще болеть серой гнилью, мучнистой росой, пятнистостями. Это надо иметь в виду при планировании посадок, рассчитывая севооборот на своем участке. На том месте, где выращивалась земляника, снова ее можно сажать не ранее, чем через 3-5 лет.

Подготовка грядки

Лучшие предшественники для садовой земляники: люпин, бобовые, фацелия, клевер. Хорошие: чеснок, редька, редис, морковь, сельдерей, горох, фасоль, зелень (петрушка, укроп, шпинат). Нельзя сажать эту ягоду после всех пасленовых (картофель, томат, перец), огурцов, капусты, так как эти культуры имеют одинаковые с ней болезни. В крайнем случае перед высаживанием земляники сеют скороплодные культуры (редис, салат, шпинат) или сидераты. Я, зная о нематодном вопросе на своем участке, на выделенной грядке обычно выращиваю сначала раннюю редиску и салат, потом засеваю редькой масличной (она хорошо помогает бороться с этим вредителем).

Редька масличная на грядке

Садовая земляника растет на любых типах почв — важно, чтобы они были хорошо удобрены. Подробнее о различных видах грядок для этой ягоды и подготовке почвы можно прочитать в статье Секреты земляничной грядки. Размножать землянику можно разными способами. Поговорим о разведении воздушными побегами (усами) и делением куста (рожками).

Размножение усами

Как правило, садовая земляника выбрасывает воздушные побеги весь период вегетации. Розеточки на них очень легко укореняются даже без нашего участия, поэтому получить посадочный материал таким способом просто.

Посадочный материал

При серьезном промышленном или селекционном подходе маточные растения выделяют с осени. Колышками отмечают здоровые кусты, дающие самые крупные и соответствующие сорту ягоды. Их возраст должен быть 1-2 года. Весной все цветоносы с них удаляют, а воздушных побегов оставляют 5 штук, выбирая наиболее толстые. На каждом усе выращивают по 3 розетки и их укореняют. То есть с одного материнского растения получают 15 новых кустиков.

Усы садовой земляники с розетками

При любительском выращивании часто поступают проще и прагматичнее. Для размножения присматривают здоровые плодовитые растения и на них оставляют 3-4 воздушных побега для размножения. Я неоднократно пользовалась таким способом, и результат меня вполне устраивал — и ягоды собирала, и кустики для размножения получала.

Как и когда размножать

В средней полосе России начинать укоренение усов садовой земляники можно, начиная с середины июня. Дочерние розетки прикапываются на грядке рядом с маточным растением, не перерезая «пуповины» — воздушного побега. Даже не столько прикапываются, сколько прижимаются к влажной почве — тут важно не засыпать сердечко. Хорошо «работают» в этом случае проволочные скобки, которыми можно пришпилить побег плотно к земле. Я поступаю чуть иначе. Рядом с материнским растением прикапываю небольшой (100-150 мл) стаканчик с дренажными отверстиями, наполняю его землей и пришпиливаю розетку в этой емкости. Продолжение уса отрезаю.

Приращивание розетки садовой земляники

Учитывая, что все кусты у меня плодоносящие, беру по 3-4 побега с каждого и приращиваю на них по 1 (первой) розетке. Получается дополнительная грядочка из молодых растений. Специального ухода они не требуют, не нужен и добавочный полив — все происходит в обычном режиме. В таком положении горшочки остаются 4-6 недель. За это время корневая система успевает хорошо развиться.

Развитая корневая система молодого куста садовой земляники

После укоренения горшочки (или пришпиленные растения, если вы горшочки не использовали) выкапываются и пересаживаются на новую грядку. Качественная, хорошо развитая рассада оказывается готовой к концу июля. А чем раньше посадить ее на постоянное место, тем лучше она приживется, окрепнет, заложит цветочные почки и нарастит зеленую массу. Это особенно важно в северных районах, где лето коротко. Такая молодая грядка уйдет в зиму хорошо облиственной, что послужит дополнительным утеплением. Если самостоятельно вырастить посадочный материал не получается, то вы можете купить саженцы земляники садовой у надёжного поставщика. Загляните в наш маркет, раздел Саженцы земляники садовой. ^collection [159,4]

Размножение рожками

Делением куста обычно размножают безусые, ремонтантные или образующие очень небольшое количество воздушных побегов сорта. Но применять этот способ можно на любых типах садовой земляники.

Посадочный материал

Что такое рожок? Это часть куста земляники, способная жить и развиваться самостоятельно. По большому счету, для размножения рожки даже предпочтительнее усов.

Рожок садовой земляники

Для деления подходят взрослые здоровые растения возрастом от 1 до 3 лет. Количество рожков сильно зависит от сорта и возраста растения. Например, у известного сорта земляники 'Фестивальная' может образовываться до 30 рожков, но в среднем можно получить 12-18 деленок с куста.

Как и когда размножать

Делят землянику весной, как только растения окончательно «проснулись», или в конце вегетации. В любом случае на выбранном кусте удаляют все цветоносы. Растение выкапывают, очищают от подсохших листьев и лишней земли. Чтобы облегчить дальнейший процесс, разумно замочить всю корневую систему в большом тазу — так корешки полностью очищаются и расправляются.

Куст садовой земляники замочен в воде

Очищенный куст разбирают руками или с помощью ножа, отделяя участки с хотя бы одной розеткой и небольшим количеством корней. С помощью секатора или ножниц в обязательном порядке подрезают нижнюю часть корешков. Получают самостоятельные растения. Если размножение происходит весной, то деленки можно сразу высадить на рассадочную грядку под парничок или в небольшие (100-150 мл) горшочки на 1,5-2 месяца. Перед этим у них убирают практически все листья, оставляя 1-3 шт. в самом центре рожка, к тому же обрезав их наполовину. К концу июня молодые кустики наращивают неплохие корни и готовы к пересаживанию на постоянное место.

Рожки садовой земляники высажены в горшочки

При делении осенью рожки закладывают на хранение в холодильник. Сначала их промывают, обрезают всю нижнюю часть корневища, оставляя прирост текущего года. Он будет более светлого оттенка, и именно на нем вы увидите молодые корешки бледно желтого или коричневатого цвета. Таким же образом, как и в весеннем варианте, убирают лишние листья, а оставшиеся обрезают наполовину. Затем подготовленные рожки собирают в связки и размещают в холодильнике, где они должны храниться при температуре от 0°С до -2°С до весны. На следующий год готовую рассаду можно высаживать в подготовленную грядку сразу, как только вы увидите, что перезимовавшие в открытом грунте кусты садовой земляники пошли в рост. Определить, какой способ размножения подходит именно вам, можно только пробуя. Поделитесь с нами своими секретами выращивания земляники!