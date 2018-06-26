Судья в России отгородилась от правозащитников кругом из соли

Курьезный случай произошел 25 июня в Ленинском райсуде Уфы — судья Наиля Идиатова перед одним из заседаний обсыпала зал солью. Ей она, в частности, очертила свой стол, передает "Уралинформбюро"

В суде должен был рассматриваться иск о нарушении прав уфимцев на чистую питьевую воду. Ее предположительно загрязняет местный завод.

"Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: «Что вокруг меня насыпали?». Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: «Я в суд пришла или к шаману?», — рассказала Proufu.ru правозащитница Альмира Жукова, добавив, что будет ходатайствовать о психиатрической экспертизе Идиатовой.

По мнению главврача республиканского клинического психотерапевтического центра Ильгиза Тимербулатова, действия судьи могли быть вызваны стрессом: «Народ у нас суеверный, такие ритуалы нередки. С ума могут сойти и дворники, и руководители предприятий. Никто не застрахован от такого. Ни должность, ни звания, ни регалии ничего не гарантируют».