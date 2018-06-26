Вместо чая и кофе. Топ самых популярных сибирских трав

Если вы решили всерьез заняться собственным здоровьем и выбросить в мусорное ведро кофе и чай из магазина, придется найти альтернативу популярным напиткам. А найти эту альтернативу можно прямо под ногами — в лесу и в поле. Травы, из которых получаются полезные и вкусные напитки, — общеизвестны. И каждая — если, конечно ее собрать в нужно время и правильно заварить, — поможет быстрей заснуть, или взбодриться, или даже избавиться от ненужных килограммов.

Душица обыкновенная

Эту травку знают многие по аромату, который наполняет поле в период ее цветения и сиреневой шапке соцветий. Именно ее некоторые зачем-то добавляют в чай (для запаха). Но лучше всего заваривать ее отдельно, без всякого чая. Эта травка особенно показана людям умственного труда — потому что успокаивает нервную систему. Правда, мужчины не в счет — говорят, она ослабляет потенцию. В основном, это «женская» трава — потому что при регулярном употреблении хорошо влияет на гинекологию. Еще ее применяют как потогонное и мочегонное средство, при гипертонии, головных болях и бессоннице. А также как отхаркивающее — при бронхитах и простудах.

Где растет: поля, пригорки леса.

Когда собирать: все лето, но лучше в конце июня — начале июля.

Как хранить: сушить в темном месте в подвешенном состоянии, затем хранить в холщевых мешочках, стеклянных банках или керамических горшках. Полиэтилен и пластик для хранения травок не подходят — продукт просто «задохнется».

Лобазник вязолистный (таволга)

Еще одна запашистая трава: пахнет лобазник медом, запах в период цветения — густой, крепкий. Лобазник можно узнать по белым душистым роскошным шапкам мелких соцветий. Некоторые садоводы выращивают лобазник как декоративное растение. Но тот, что растет «на свободе» — а в Сибири это лобазник вязолистный (называется так, потому что листья растения похожи на листья вяза) — еще и полезный для человеческого здоровья и просто вкусный, если заварить в виде чая. В лечебных целях используются преимущественно трава и цветки лабазника вязолистного. Цветки лабазника применяются, как потогонное средство. Говорят, отвар из этой травы помогает при бронхите, астме, подагре, пневмонии и бессоннице. А еще отвар травы таволги рекомендован для мытья головы — волосы растут лучше.

Где растет: на заболоченных лугах (например, в речных поймах), вблизи водоемов, в густых зарослях кустарников.

Когда собирать: все лето, но лучше в конце июня — начале июля.

Как хранить: сушить в темном месте в подвешенном состоянии, затем хранить в холщевых мешочках, стеклянных банках или керамических горшках. Полиэтилен и пластик для хранения травок не подходят — продукт просто «задохнется».

Зверобой

Что русскому хорошо, то фашисту — смерть. То же можно сказать и об этом красивом растении с шапкой ярко-желтых цветов. Зверобой может помочь человеку справиться со многими недугами, но для животных — ядовит: отсюда и название. Зверобой используется как тонизирующее и вяжущее средство, помогает при кашле, диарее, ангине, болезнях десен и печени. Стоматологи советуют полоскать зубы отваром растения: это избавляет от запаха, снимает воспаление десен. И вообще, зверобой много и подробно используется в фармакологии. Но и чай из цветков зверобоя сам по себе — в небольших количествах, — приятен на вкус и полезен, как общеукрепляющее средство.

Где растет: на лугах, в лесу, в полях.

Когда собирать: все лето, но лучше в конце июня — начале июля.

Как хранить: сушить в темном месте в подвешенном состоянии, затем хранить в холщевых мешочках, стеклянных банках или керамических горшках. Полиэтилен и пластик для хранения травок не подходят — продукт просто «задохнется».

Иван-чай (Кипрей)

Засушенные листья этого растения когда-то торговцы подмешивали в чай: отсюда и название. Узнать Кипрей можно по бледно-розовым цветам и «остроконечным» листьям. Вот это совсем уже настоящий чай — тем более что и по вкусу он именно чай и напоминает. Конечно, если правильно приготовить. Напиток (в отличие от чая и кофе) успокаивающе действует на центральную нервную систему, положительно влияет на работу сердца, повышает работоспособность и нормализует обмен веществ. В чай заваривают как ферментированные (правильным образом высушенные потемневшие листья), так и просто засушенные зеленые. В первом случае чай получается «черным», во втором — «зеленым».

Где растет: на сухих песчанистых местах в светлых лесах, а еще на месте вырубки и опушках, вдоль железнодорожных насыпей и канав, возле посевов, у воды.

Когда собирать: все лето, но лучше в конце июня — начале июля.

Как хранить: сушить в темном месте в подвешенном состоянии, затем хранить в холщевых мешочках, стеклянных банках или керамических горшках. Полиэтилен и пластик для хранения травок не подходят — продукт просто «задохнется».

Ромашка аптечная

По ромашке не только можно гадать: как известно, это растение давно и широко используется в лечебных и косметических целях. Но ромашковый чай (помимо того, что обладает чудесным успокаивающим свойством) еще и помогает при лечении гинекологии. Кстати, настоящая ромашка пахнет … яблоком. Чай из ромашки используют при спазмах кишечника, метеоризме и диарее, а также как потогонное средство. А если ополаскивать волосы цветочным отваром, то ваша шевелюра однозначно очень скоро приобретет золотистый оттенок.

Где растет: по краям полей, обочинам дорог, около жилья, на пустырях и залежных лугах — как сорное растение.

Когда собирать: все лето, но лучше в конце июня — начале июля.

Как хранить: сушить в темном месте в подвешенном состоянии, затем хранить в холщевых мешочках, стеклянных банках или керамических горшках. Полиэтилен и пластик для хранения травок не подходят — продукт просто «задохнется».

Тысячелистник

Эту траву можно узнать по ароматной шапке бледно-розовых (или белых) соцветий. Ароматный пряный чай из тысячелистника в основном, хороший помощник женщин: снимает спазмы, увеличивает шансы благоприятного зачатия. Полезен как профилактика варикозного расширения вен, избавляет от лишней воды, помогает вывести токсины. Однако пить такой чай беременным категорически не рекомендуется. Правда, этот чай слегка горчит — к нему нужно или привыкнуть, или добавить в стакан меда с лимоном.

Где растет: на суходольных лесных лугах, в луговых степях, среди кустарников, в разреженных лесах, на опушках, межах, вдоль дорог, по оврагам, на залежах, пустырях, свалках, в посёлках, по берегам водоёмов, по окраинам полей.

Когда собирать: в конце июня — первой половине августа.

Как хранить: сушить в темном месте в подвешенном состоянии, отдельно соцветия и траву, затем хранить в холщевых мешочках, стеклянных банках или керамических горшках. Полиэтилен и пластик для хранения травок не подходят — продукт просто «задохнется». Хранить можно до 5 лет.

Листья и соцветия клубники и земляники

Все знают, что можно сделать и как заготовить плоды клубники и земляники. Но не все знают, что чай из листьев и соцветий (а также чашечек и плодов) этих растений тоже получается очень вкусным и полезным. На вкус он слегка кислит, но все же также пахнет полем и летом. Такой чай укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма, выводит лишнюю воду из организма, лечит бессонницу, укрепляет стенки сосудов, а также уменьшает объем выделения крови при менструации.

Где растет: на лесных лугах, лесных полянах, в разреженных лесах, на опушках.

Когда собирать: в конце июня — первой половине августа.

Как хранить: сушить в темном месте в подвешенном состоянии, отдельно соцветия и траву, затем хранить в холщевых мешочках, стеклянных банках или керамических горшках. Полиэтилен и пластик для хранения травок не подходят — продукт просто «задохнется».