8 российских звездных мужчин, которым новый брак пошел на пользу

Факт остается фактом: развод и новый брак превратил этих знаменитых мужчин в суперзвезд.

Мы уже писали о голливудских знаменитых женщинах, которые пережили развод и стали успешнее. Настал черед российских звезд.

Попробуем разобраться, что (или кто в данных случаях) стало тем самым стимулом для фееричного роста — расставание или все-таки новая любовь.

Фото: Starface.ru Когда Гарик Харламов познакомился с Юлией Лещенко , ребята из Comedy Club еще не были суперзвездами. Как не раз после расставания говорила девушка, они росли вместе и соперничества между ними не было: Юлия занималась очагом, а Гарик делал все для того, чтобы в нем было тепло и уютно. Однако, по всей видимости, в этой «схеме» не все было так гладко.

В 2012 году о расставании Харламова и Лещенко трубили все СМИ. Одни знатоки светской жизни уверяли, что Гарик стал относиться к своей супруге как к сестре, другие объясняли расставание банальным несовпадением графиков молодых людей, третьи намекали на то, что в жизни бывшего кавээнщика появилась очаровательная блондинка Кристина Асмус

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

8 Июн 2018 в 11:21 PDT Какая версия верная, знают только Гарик и Юлия, но в 2013 году Асмус и Харламов поженились и объявили о том, что вскоре станут родителями. С тех пор в жизни Харламова изменился не только социальный статус, изменился он сам.

В интервью журналу «ОК!» Кристина Асмус сказала, что Гарику нужен был движок по жизни, а сам Харламов признался Игорю Вернику, что с появлением Кристины он сам изменился:

А как только мы с Кристиной стали жить вместе — всё, я начал ходить в театр, я начал смотреть это ледовое шоу на Первом канале, в котором она сейчас участвует, начал разбираться во всем том, что там происходит. В общем, благодаря жене я начал постепенно окультуриваться.

За 5 лет совместной жизни Харламов «окультурился» до такой степени, что с 2013 года снялся более чем в 15 фильмах и даже стал голосом я мобильном приложении « Яндекс . Навигатор».

Фото: канал youtube Wold Yurov; Starface.ru Эта пара настолько гармонична, что кажется, будто Евгений Плющенко и Яна Рудковская всю жизнь были вместе и всю жизнь ставили великолепные ледовые шоу. Однако титулованный спортсмен и известная продюсер поженились лишь в 2009 году, а до этого у каждого из них была своя личная жизнь и свои профессиональные победы.

2006 год для Евгения Плющенко был во всех смыслах выдающимся. В феврале фигурист завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Турине, а в июне сына Егора ему подарила супруга Мария Ермак.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

23 Июн 2018 в 11:35 PDT И, пожалуй, Плющенко не попал бы в наш рейтинг, если бы после развода и нового брака он не решил вернуться в большой спорт. Кстати, фигурист, в чьей копилке, помимо золотой медали Турина, есть серебро Ванкувера и золото Сочи в командных соревнованиях, не раз в своих интервью благодарил любимую жену за стимул и воодушевление.

В 2006 г., когда я вступил в «Справедливую Россию» , принял решение, что как спортсмен выступать на льду больше не буду. Рассматривал лишь показательные выступления, планировал открыть школу, хотел тренировать молодёжь. Но тогда я ещё не был знаком со своей нынешней женой. Именно она вернула меня в спорт. Я опять начал кататься, выиграл чемпионат Европы и России, стал вторым на Олимпиаде… И понял: мой путь, призвание — фигурное катание,

Однако Яна играет в жизни Евгения не только роль музы, но и роль организатора его ледовых шоу. Так что перед вами тот самый положительный пример, когда муж и жена вполне удачно существуют в одной упряжке.

Фото: открытые интернет-источники; Starface.ru Знаете ли вы, что в момент знакомства с Елизаветой Боярской в 2009 году Максим Матвеев был женат на латвийской актрисе Яне Сексте? Скорее всего, вы этого даже не помните, потому что влюбленный актер очень быстро разрешил ситуацию.

Тогда журналисты не успокаивались. Нет, их не волновал факт, что спустя всего год брака Матвеев развелся и был готов к новым отношениям. Представители СМИ открыто говорили о мезальянсе — мол, дочь известного артиста и музыканта, которая к тому времени успела прославиться благодаря главной роли в фильме «Адмиралъ», намерена связать свою судьбу с далеко не самым кассовым актером.

Однако недаром говорят о воодушевляющих талантах женщин. В 2012 году Матвеев стал отцом, а сейчас в его фильмографии значатся такие картины, как «Август. Восьмого», «Бесы», «Контрибуция», « Анна Каренина . История Вронского», «Троцкий».

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)

11 Апр 2017 в 9:42 PDT Кстати, в интервью Максим открыто говорит о том, что именно жена его главный профессиональный советчик.

На самом деле это здорово, когда под рукой у тебя находится человек, мнению которого ты доверяешь. Другое дело, что ты вправе принимать это мнение или абсолютно не принимать. Но услышать его мнение, узнать позицию — да, это иногда очень ценно,

— признался Максим Матвеев в интервью «Аргументам и фактам».

Фото: Starface.ru Никак нельзя сказать, что до знакомства с Ксенией Собчак Максим Виторган был малоизвестным человеком: до 2011 года (именно тогда Ксения и Максим познакомились) в профессиональной копилке актера и режиссера было немало впечатляющих работ. К тому же у Виторгана было за плечами два брака и двое детей.

Однако союз с такой женщиной, как Ксения Собчак (хотите ли вы этого или нет, Ксения — одна из самых популярных женщин в нашей стране), априори не может не отразиться на жизни мужчины.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

2 Апр 2018 в 11:36 PDT В одном из интервью Виторган признался, что Ксения (влюбленные поженились в 2013 году, а в 2016 году у них родился сын Платон) очень похожа на его мать Аллу Давидовну, особенно в умении побуждать к действию. В беседе с журналистом Psychologies Максим рассказал, как жена «заставила» его увлечься тем, во что он одет, и как ее «чары» распространились и на другие сферы жизни актера:

Ксения — человек деятельный, берется за все с энтузиазмом, и с ней, конечно, особо рядом не расслабишься. Я изо всех сил стараюсь долежать свое на диване, но в какой-то момент самому становится неловко и думаешь: «Ну что же это я, надо что-то делать». Но все это исключительно опосредованно.

Результат этих преобразований не заставил себя долго ждать: Виторган не на шутку увлекся спортом и сильно похудел, стал чаще сниматься в кино и играть в театре, а в марте на телеканале ТВ-3 стало выходить детективное шоу «Шерлоки», где Максим выступил в роли ведущего.

Фото: Instagram@shnurovs

Перед вами тот самый пример, когда говорят, что именно женщина — визитная карточка мужчины. Согласитесь, до брака с Еленой Мозговой (девушку называют Матильдой) о спутницах Сергея Шнурова было мало что известно. Да, первые два брака (с Марией Исмагиловой и со Светланой Костицыной) подарили лидеру «Ленинграда» дочь Серафиму и сына Аполлона, а о романе Шнура с юной Оксаной Акиньшиной в свое время трубили все СМИ, но, пожалуй, только о Матильде говорят, что «она сделала из него того, кем он является сейчас».

Даже тот, кто не следит за Сергеем и его творчеством, заметил, что в гардеробе Шнурова хоть и остались треники, но сейчас они всегда в тандеме с ультрамодным пальто или пиджаком, а песни группировки «Ленинград» уже поет не только вся Россия.

Конечно, эти заслуги можно приписывать кому угодно (вселенной, великой трудоспособности звездного папы), но сам Сергей считает, что «стал человеком» благодаря своей жене. Даже юбилейный концерт группы «Ленинград» на стадионе «Открытие» состоялся именно 13 июля, в день рождения Матильды.

From Matera with love! #Italy

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova)

26 Апр 2016 в 5:11 PDT В одном из интервью Шнуров заявил:

Я ее люблю. Моя жена для меня самый близкий человек. Мне нужна была такая сильная женщина, которая может сказать мне «нет», которая не поддается на мои манипуляции, уловки. Матильда быстро со мной разобралась, из урода сделала человека, от чего я очень счастлив.

К сожалению, в конце мая известный музыкант объявил, что его браку пришел конец. «Летидор» надеется, что расставание станет и для Матильды, и для Сергея источником вдохновения для новых профессиональных свершений.

Фото: Starface.ru Перед вами человек, о котором вполне можно сказать «трудоголик и счастливчик в одном флаконе». Иосиф Пригожин всегда работал не покладая рук, а поэтому и до судьбоносной встречи с Валерией был известен как талантливый предприниматель и не менее талантливый продюсер.

В 2003 году, когда продюсер и его будущая муза познакомились, Пригожин уже был многодетным отцом (у Иосифа трое детей от двух жен), создателем одной из крупнейших звукозаписывающих компаний в стране, а также обладателем таких премий, как «Продюсер года» и «Лучший бизнесмен в области шоу-бизнеса».

Однако, согласитесь, когда слышишь имя продюсера, воображение всегда рисует рядом с ним изящную Валерию, не так ли? А все потому, что с 2003 года Валерия стала успешным «проектом» Иосифа Пригожина, а с 2004 года — его законной женой.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

3 Июн 2018 в 4:13 PDT С тех пор как на «Премии МУЗ-ТВ — 2003» Валерия вернулась на сцену (напомним, уход певицы был вызван ее разногласиями с бывшим мужем и продюсером Александром Шульгиным ), в их с Иосифом списке профессиональных достижений значатся и огромное количество музыкальных наград, и звание народной артистки России!

Наша семья живет по итальянскому варианту. Вспыхиваем, как порох. Но мы с Лерой помним главное: разбежаться — большого ума не надо. Мы друг без друга все равно не сможем. Между нами крепкая сцепка — мы друзья, партнеры, родственники. Такую цепь разорвать можно, но сложно,

— сказал Иосиф Пригожин в интервью Tele.ru.

А у нас сегодня девичник. @leylafattakhova @lizaprigozhina ❤️❤️❤️Как прекрасна летняя Москва! С моими любимыми девочками погуляли, поужинали, посмотрели футбол. ⚽⚽⚽ Вот оно: счастье. Я уже в предвкушении отпуска. Летом короче не только юбки, но и волосы 😀— сделала летнюю стрижку и очень собой довольна, за что спасибо моим бессменным волшебникам @wowvolosy 💇♀️💇♀️💇♀️ #валерия #Москва #любимыелюди #девичник

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

15 Июн 2018 в 1:50 PDT Кстати, известная певица может похвастаться не только тем, что прекрасно ладит с детьми своего мужа от предыдущих отношений. Она дружит со второй женой Иосифа Пригожина Лейлой Фаттаховой, от которой у продюсера есть дочь Лиза.

Фото: Starface.ru Наверное, каждый из нас помнит песни «Студент», «Он тебя целует», «18 мне уже» и того человека, который все эти хиты написал и исполнил. Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков познакомился со своей первой женой Еленой Добындо в то время, когда по нему сходили с ума все девчонки страны. Однако это не помешало молодым людям официально оформить отношения и родить дочь. Тем не менее долгой семейной истории не получилось — когда Александре было четыре года, Сергей и Елена расстались.

После развода и последующего распада группы творческая жизнь Жукова не пошла под откос, да и личная через какое-то время наладилась: в конце 2007 года Сергей женился на коллеге по творческому цеху Регине Бурд

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

10 Май 2018 в 8:17 PDT А по дальнейшей истории можно написать книгу или снять романтический фильм. Но сделать это нужно непременно со слов «Вот что делает с людьми любовь».

Итак, почти за 12 лет брака у Регины и Сергея родилось трое детей и несколько бизнес-проектов. Так, например, имя Жуковых известно в деле мясных поставок, разведении декоративных собак и кондитерском мире. О том, насколько бизнес-устремления творческих людей удачны, говорят цифры: по версии Forbes , в 2016 году выручка кондитерской Cupcake Story (сейчас «Любовь и сладости») составила почти 90 млн рублей!

Публикация от Регина Бурд (@burdregina)

13 Мар 2018 в 2:05 PDT Все, чего бы я ни делал, кроме музыки, — это понятное желание взрослого человека подключить еще что-то в свою жизнь, разложить яйца по разным корзинам и постараться сделать задел на будущее, потому что голосовая карьера не вечна,

Фото: кадр из телепередачи «Доброе утро, страна!»; www.visualrian.ru Как ни крути, Лолита Милявская сыграла в жизни Александра Цекало очень важную роль. И дело даже не в их общей дочери Еве. Именно в паре с Милявской Александру удалось создать группу, выступлениями которой засматривалась вся страна. Но, как это бывает в жизни, все хорошее когда-нибудь кончается — в 1999 году после 12 лет отношений брак Лолиты и Александра распался, а спустя год не осталось и следа от их творческого детища, кабаре-дуэта «Академия».

Потом в трудовой книжке Цекало случился настоящий переполох — это и мюзикл «Норд-Ост», где Александр выступил в качестве исполнительного продюсера, и мюзикл «12 стульев», и несколько лет высоких постов на телеканале СТС.

В 2008 году Цекало женился на Виктории Галушко (сестра певицы Веры Брежневой — прим. ред.), и его и без того впечатляющие успехи стали расти в геометрической прогрессии. Не станем вас утомлять их перечислением. Скажем лишь, что в профессиональной копилке многодетного отца (в браке с Викторией у продюсера, сценариста и режиссера родились трое детей) несколько премий ТЭФИ!

Хотя, как признался знаменитый отец в интервью Юрию Дудю, он мечтает не только о работе:

Я мечтаю о том, чтобы жить долго. Потому что все эти пластмассовые и железные предметы, они получены за сериалы, которые мы делаем и которые многие считают успешными, лучшими, необыкновенными и еще какими-то. А дети мои этого не знают. То есть я сейчас детям не даю возможность гордиться своим отцом. И мне нужно жить очень долго, чтобы они выросли и смогли посмотреть «Метод». Потому что моему сыну пять с половиной, а дочке — девять с половиной, они не могут смотреть ни «Троцкий», ни «Метод», ни «Мажор».

Фото: Instagram@mshnurova

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