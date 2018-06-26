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Шпатель наготове: в Бузулуке открывается третий сезон «Том Сойер Феста»
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Шпатель наготове: в Бузулуке открывается третий сезон «Том Сойер Феста» 

АиФ-Оренбург 45 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
26 июня в Бузулуке вновь начинается «Том Сойер Феста». В этом году волонтеры собираются отреставрировать два дома на улице Кирова, 35 и 38.
Как признаются организаторы фестиваля перезапуска городской среды, планы по очередности начала работ на объектах поменялись практические в последний момент.
«Команда долго думала и решила первым привести в порядок дом по Кирова,35. Хозяева сами обратились к нам, так что на этом объекте мы выступим как помощники — очистим, прогрунтуем и покрасим фасад, а восстановление декора они берут на себя сами. Немного о доме — это традиционный бузулукский дом, с соединением модернового и традиционного русского декора. Во время войны тут был продовольственный и вещевой склад чехословаков, позже — продовольственные склады Тоцкого гарнизона. Совершенно неожиданно у нас оказалась старая фотография, по которой мы и будем восстанавливать декор дома», — рассказывают координаторы проекта в Бузулуке.
Кстати, в 2018 году фестиваль реконструкции старинных домов пройдет в 27 российских городах, в том числе и в Оренбурге. Волонтеры областного центра преобразят фасад дома по улице Ленинской, 5, где жил знаменитый художник-авангардист Сергей Калмыков, работы на стадии согласования.
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Женский форум
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