Росконтроль нашёл нарушения в нескольких брендах зефира в шоколаде

В организации рассказали НСН, какие бренды рекомендованы к покупке, а какие внесены в чёрный список за недобросовестную политику информирования покупателей.

Росконтроль в период чемпионата мира по футболу проверил качество зефира в шоколадной глазури и выяснил, какое сладкое лакомство стоит покупать без риска для здоровья, а каким лучше пренебречь. Итоги проверки стали известны НСН из пресс-релиза, оказавшегося в распоряжении редакции.

Вначале эксперты исследовали саму глазурь, отправив на экспертизу зефир шести брендов: «Шармэль», «Лянеж», «Сладкие истории», «Каждый день», «Полёт» и «Тверской кондитер». По итогам проверки выяснилось, что натуральной шоколоадной глазурью покрываются изделия лишь одной марки — «Шармэль», в то время как остальные покрыты кондитерской глазурью на основе заменителей масла какао. Так как изготовитель образца «Сладкие истории» назвал свой товар «Зефир в шоколадной глазури», он нарушил правила предупреждения покупателей, за что и был помещён Росконтролем в чёрный список. Та же участь ждала и сладости марки «Полёт», так как в составе глазури было указано цельное молоко, которое экспертиза не выявила.

Самым главным тестом для изделий стала проверка на безопасность. По словам главного специалиста экспертного центра Союза потребителей «Росконтроля» Ирины Аркатовой, зефир «Глазированный» фирмы «Каждый день» имеет недостоверную маркировку в части указания состава: зафиксировано присутствие консерванта бензойной кислоты.

«Консервант обнаружен в малом, недействующем количестве, а значит, вряд ли производитель специально добавил его в зефир. Скорее всего, он попал в образец случайно с одним из сырьевых компонентов или пищевыми добавками. Поэтому эксперты не сочли это нарушением. Однако это говорит о не слишком тщательном входном контроле сырья на предприятии», — сообщила Аркатова.

Подводя итоги проверки, специалисты пришли к выводу, что единственным, удовлетворяющим всем требованиям лакомством стал зефир марки «Шармэль». Продукция бренда «Сладкие истории» была включена в чёрный список из-за обмана покупателей, а образцы фирмы «Полёт» внесены в список с замечаниями за недостоверную информацию о составе. Остальные изделия были рекомендованы к покупке.