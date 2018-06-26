Более 280 тонн опасных продуктов обнаружили в Приморье

Сотрудники Россельхонадзора исследовали 16 партий разнообразной пищевой продукции. В результате были забракованы: говяжий и свиной фарши, крабы и моллюски, печень минтая и трески, кисломолочные продукты, гребешки мороженые, яичный порошок, салат из морской капусты и комбикорм полнорационный.

В 289 тоннах продукции нашли сальмонеллы, кишечную палочку, патогенные микроорганизмы, превышение содержания соматических клеток и уровня бактериальной обсемененности, несоответствие органолептическим показателями другие нарушения.

Сотрудники Полтавского ФКП управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморью и Сахалину обнаружили персиковую плодожорку в овощах и фруктах, привезенных в Приморье из Китая. Общий вес забракованной партии составил 24,546 тонн.