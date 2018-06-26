Кубань вошла в топ-14 регионов с самым лучшим хлебом

Краснодар. 26 июня — Новая Кубань. В течение целого года эксперты изучали качество хлеба в 62 регионах России. Продукцию 176 брендов проверяли по 50 различным показателям, в том числе на наличие пестицидов и фосфатов.

По итогам масштабного исследования «Роскачество» опубликовало список 14 регионов, в которых не нашли товаров с нарушениями. Краснодарский край попал в топ субъектов РФ с лучшим хлебом. На первых трех местах Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Замыкают рейтинг Ростовская область и Санкт-Петербург.

Результаты показали, что 86 процентов исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, а 32 процента из них даже превышают по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы и претендуют на получение государственного знака качества, сообщает «Роскачество».

В то же время ни в одном из исследуемых товаров эксперты не обнаружили токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и тяжелых металлов.