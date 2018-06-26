Юрий Глазков: я самый счастливый доктор по суставам

Посещение травмпункта с последующим длительным возлежанием в гипсе — это не самое приятное занятие, особенно когда за окном стоит жаркое солнечное лето. В такие дни страх получить травму отходит на второй план, уступая место разнообразным экстремальным активностям на свежем воздухе. Впрочем, даже в обычном спортивном зале, где за безопасностью клиентов пристально следят тренера, шанс ненароком нанести себе вред все еще достаточно велик. Об этом не понаслышке знает Юрий Глазков, травматолог-ортопед, доктор по суставам и основоположник артротерапии, который ежедневно помогает людям справляться с травмами коленного и плечевого суставов. Мы задали нашему сегодняшнему эксперту несколько вопросов о специфике его работы, попутно узнав, что эффективней в лечении суставов — старый добрый капустный лист или новомодные инъекции гиалуроновой кислоты.

— Лето — пора отпусков и активных видов спорта. Число пациентов в этот период увеличивается?

— Летом многие выходят из «зимней спячки», внезапно вспоминая про ЗОЖ, спорт и физические нагрузки, но, как ни странно, в этот период число пациентов заметно уменьшается. Прежде всего, это связано с началом сезона отпусков, поэтому количество пациентов становится прямо пропорционально количеству автомобилей на дорогах.

— С какими травмами к вам обращаются наиболее часто и как обезопасить себя от «летних» повреждений?

— При специфике моей работы (а это — травмы коленного и плечевого суставов) я бы не стал выделять понятие «летние» повреждения. В современном мире любым спортом можно заниматься круглый год, погодные условия — теперь не помеха. Летом до меня часто доходят лыжники, которые в свое время не обратили должного внимания на травму. Прооперировать коленную связку, которая порвалась еще на новогодних каникулах, в июле-августе — это довольно типичная история.

— Есть ли в травматологии понятие «сезон / несезон»?

— Если речь идет об экстренной травматологии, то пик «сезона» наблюдается примерно с октября по апрель. Ливни, снег, гололед, плохая видимость, неудобная одежда, обувь на скользкой подошве — вот основные причины переломов, вывихов и растяжений.

Что касается ортопедии, то фактор сезонности здесь выражен более слабо. По своей практике могу сказать, что в течение всего года отмечается ровный поток пациентов с небольшим спадом в начале мая и начале января.

— Слышали новость про пилота паратрайка? При падении экстремал неудачно налетел на елку — бревно насквозь пробило ему плечо. В вашей практике бывали подобные пациенты?

— Да, эти ужасающие фотографии, наверное, облетели уже все СМИ, соцсети и мессенджеры. Тем не менее лицо у пилота вполне довольное и, полагаю, восстановится он достаточно быстро. Но вот вернется ли к экстриму — большой вопрос. С жуткими ситуациями мне тоже случалось сталкиваться — в основном, это были пациенты после серьезных падений на горных лыжах. Но все-таки самыми страшными для меня остаются бытовые травмы, что называется «на ровном месте». Например, один пациент шел по улице, было скользко. Пешеход, который шел навстречу, случайно поскользнулся и упал ему прямо на колено. Итог — в колене порвано четыре основных связки. Так, человек, который, казалось бы, далек от экстрима и травмоопасного спорта, на полгода «выпал» из привычного ритма жизни и был вынужден проходить длительный курс реабилитации.

— Вы ежедневно «ремонтируете» людей после переломов, вывихов и растяжений. Удается сохранять хладнокровие?

— К сожалению, без хладнокровия ничего не получится — с дрожащими руками и расшатанными нервами невозможно качественно выполнять такую работу. Чем больше опыта и чем больше ты «в деле», тем проще.

— Обычная мечта для мальчика — стать президентом, космонавтом или пожарным. Почему травматолог?

— Вариантов у меня было немного: в моей семье нет «не врачей». Папа — травматолог, поэтому, можно сказать, я пошел по его стопам.

— В вашей профессии есть место для юмора? Как считаете, это издержки напряженной работы или способ установления контакта с пациентом?

— Человек, который целенаправленно приходит к травматологу, как правило, сфокусирован на своей проблеме и способах ее решения. Юмор помогает разрядить обстановку, настроить пациента на позитивный лад и направить разговор в нужное русло. Меня иногда спрашивают: «Доктор, почему вы такой довольный?» Отвечаю пациентам, что если заплачу я, то им уж точно придется горько плакать.

— К вам часто приходят пациенты, которые все еще прикладывают подорожник к колену в надежде на чудесное исцеление?

— Подорожник — не самое популярное. Топ антиспособов лечения уверенно возглавляет капустный лист. Как ни печально, кто-то до сих пор лечится мочой, а кто-то продолжает прикладывать все, что прикладывается. Самолечение порой доходит до абсурда, но, увы, до сих пор пользуется популярностью. Медицина не стоит на месте — появляются новые методики лечения, которые действительно работают, в частности, артротерапия. Есть ряд заболеваний суставов, который не поддается лечению. Однако снизить болевые ощущения и избавиться от дискомфорта при движении теперь абсолютно реально.

— Вы упомянули артротерапию — что это?

— Это методика безоперационного лечения суставов, которая активно применяется в странах Европы и США. Расскажу, не углубляясь в подробности: это курс лечения, основанный на внутрисуставных инъекциях гиалуроновой кислоты и собственной плазмы пациента, предварительно обработанной в специальной центрифуге, которая увеличивает концентрацию в ней тромбоцитов. Результат — устранение болезненных симптомов артроза, восстановление смазки суставов, снижение трения тканей, ускоренное восстановление после травм.

— Кстати, приходилось спасать людей вне работы? Например, вправлять плечо соседу по даче или оказывать первую помощь прохожему при открытом переломе ноги?

— Доктор — это работа не только на приемах, во время процедур и операций. Доктор — это 24/7. Регулярно помогаю людям, получившим травму: объясняю, что делать можно и нужно, чего делать нельзя. И, конечно, подсказываю, где находится ближайший травмпункт.

— Вы часто освещаете тему спортивного травматизма. А сами занимаетесь спортом?

— Детство прошло под знаком регби. Сейчас регулярно посещаю тренажерный зал, люблю походы. Активный образ жизни помогает быть на одной волне со своими пациентами.

— Новичок в тренажерном зале неправильно поднимает штангу или сильно выгибает спину на гиперэкстензии. Ваши действия: подойдете, чтобы указать на ошибку, или проигнорируете?

— Правильная техника выполнения упражнений — это основной способ самостоятельно уберечь себя от непредвиденных повреждений. Определенно, помогу с советом. Дополнительно порекомендую посмотреть информативные видеоролики из проверенных источников. В них опытные спортсмены показывают, как правильно контролировать положение тела, как выбирать необходимый вес, как держать снаряд и многое другое. Кстати, совсем недавно лично принял участие в нескольких видео совместно с известным российским культуристом и мастером спорта по бодибилдингу Станиславом Линдовером. Для тех, кто посещает тренажерный зал и занимается фитнесом, мы подробно рассказали про возможные проблемы с коленями, локтями, плечами и способы их избежать в процессе тренировок.

— Где черпаете вдохновение и позитивные эмоции?

— В семье, путешествиях и книгах. Когда после тяжелого трудового дня прихожу домой, вижу супругу, детей и дом, когда планирую новую поездку, когда занимаюсь любимым делом, понимаю — я самый счастливый, самый счастливый доктор по суставам.

Блиц-опрос

— Беговая дорожка или эллиптический тренажер?

— Однозначно, эллипс.

— Роскошная вилла или домик в деревне?

— Роскошная вилла.

— Facebook или Instagram?

— 100% Facebook.

— Море или горы?

— Скорее, горы.

— Месси или Роналду?

— Роналду.