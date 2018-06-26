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Американец сломал ногу во время гадания. Он хотел узнать пол будущего ребенка
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Американец сломал ногу во время гадания. Он хотел узнать пол будущего ребенка 

360tv.ru 1 час назад
В США мужчина сломал лодыжку в собственный день рождения. Произошло это в тот момент, когда американец на глазах друзей и близких пытался узнать пол будущего ребенка при помощи нехитрого гадания. Историю Криса Охеды рассказало издание The Sun.
Житель округа Сомерсет (штат Нью-Джерси) собрался праздновать 34-й день рождения, который пришелся на День отца. Охеда намеревался совместить торжество с определением, кого им с женой подарит судьба — мальчика или девочку.
Будущий папа в окружении гостей вечеринки пнул мяч, который залил небо розовым дымом. Когда вокруг начали кричать «Это девочка!», Крис поскользнулся и неудачно упал, сломав лодыжку.
Праздник закончился его госпитализацией. Ходить Охеда не сможет минимум девять недель.
По словам американца, идея устроить гадание именно в день рождения принадлежала ему.
«Я бы обрадовался любому результату, как и получилось, но в тайне надеялся на мальчика, поскольку у нас уже есть дочь, Мэрайя», — поделился своими мыслями Крис.
В момент перелома он слышал, как хрустят кости, и испугался боли. Справиться со всем мужчине помогли беременная жена и родственники.
«Оглядываясь назад, я бы сказал, что это получилось даже забавно», — признался он.
Пока американцы лечат переломы, в Приморье, наоборот, набирает популярность мода на «сломанные уши». Соответствовать тренду можно, заплатив всего тысячу рублей. За эту сумму местным жителям предлагают стать чуть более брутальными.
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Женский форум
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