Американец сломал ногу во время гадания. Он хотел узнать пол будущего ребенка

В США мужчина сломал лодыжку в собственный день рождения. Произошло это в тот момент, когда американец на глазах друзей и близких пытался узнать пол будущего ребенка при помощи нехитрого гадания. Историю Криса Охеды рассказало издание The Sun.

Житель округа Сомерсет (штат Нью-Джерси) собрался праздновать 34-й день рождения, который пришелся на День отца. Охеда намеревался совместить торжество с определением, кого им с женой подарит судьба — мальчика или девочку.

Будущий папа в окружении гостей вечеринки пнул мяч, который залил небо розовым дымом. Когда вокруг начали кричать «Это девочка!», Крис поскользнулся и неудачно упал, сломав лодыжку.

Праздник закончился его госпитализацией. Ходить Охеда не сможет минимум девять недель.

По словам американца, идея устроить гадание именно в день рождения принадлежала ему.

«Я бы обрадовался любому результату, как и получилось, но в тайне надеялся на мальчика, поскольку у нас уже есть дочь, Мэрайя», — поделился своими мыслями Крис.

В момент перелома он слышал, как хрустят кости, и испугался боли. Справиться со всем мужчине помогли беременная жена и родственники.

«Оглядываясь назад, я бы сказал, что это получилось даже забавно», — признался он.

Пока американцы лечат переломы, в Приморье, наоборот, набирает популярность мода на «сломанные уши». Соответствовать тренду можно, заплатив всего тысячу рублей. За эту сумму местным жителям предлагают стать чуть более брутальными.