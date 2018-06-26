В стеклянной баночке. Разбираемся с запасами

Ну ладно, ладно, конечно вы помните дурацкую детскую считалочку и то, что в ней в стеклянной баночке хранилось. Увы, и так бывает. А бывает и иначе…

Соленья, компоты, грибы, варенье, икра. Все эти продукты объединяет важная составляющая — именно она, стеклянная баночка. Какие опасности для здоровья таит в себе прозрачная тара? Почему не стоит покупать соленья на трассе? Чем богата кабачковая икра? Где лучше не брать икру красную? Ответы на эти вопросы зрители канала « ТВ Центр » получат в выпуске «В стеклянной баночке» из цикла «Без обмана». Эфир программы в понедельник, 2 июля, в 23:05.

Съемки этого выпуска проходили во многих российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. В Тверской области съемочная группа пообщалась с продавцами домашних заготовок в стекле, торгующих на обочинах дорог. Огурчики, красивые грибочки, спелые помидорки… Чему же так ужаснулись журналисты во время съемок? Что узнают зрители из сюжетов со стекольного завода из Твери и иркутского цеха по изготовлению крышек?

Технолог Виталий Супруненко поможет ответить на вопросы, как выбрать качественную кабачковую икру. Зачем в нее добавляют морковное пюре? Сколько нитратов содержится в каждой банке? Какого цвета должен быть продукт, и что такое уваренные кабачки? Почему продавцы рыбного деликатеса — красной икры — используют в качестве дополнительного компонента пищевой консервант уротропин, с недавних пор запрещенный на территории РФ?

Кроме солений и икры, неизменным спросом у россиян пользуются соки и компоты. Но чья заслуга в том, что у напитков такие яркие и насыщенные цвета? Во всем «виноваты» фрукты и овощи или тут на славу потрудились производители со всевозможными добавками? Такими, например, как краситель Е127, относящийся к весьма опасным веществам?