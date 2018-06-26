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Ростовские мужчины хотят переодеваться в иностранцев, чтобы получить женское внимание во время ЧМ-2018
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Ростовские мужчины хотят переодеваться в иностранцев, чтобы получить женское внимание во время ЧМ-2018 

Деловое сообщество 1 час назад
В популярном ростовском городском паблике в социальных сетях появился пост от одного из местных жителей. В нем он пишет, что уже готов переодеваться в иностранца, чтобы получить женское внимание во время Чемпионата мира по футболу-2018. Меж строк читается обида и ревность.
По словам местного мужчины, красивые девушки целуются с приезжими болельщиками и делают с ними фотографии для соцсетей.
«Милые девоньки, что это за дискриминация по национальному признаку? Если для проявления толерантности к мужской части сограждан вам необходимо яркое «оперение» мужчин, то мы готовы ради вас облачиться в пестрые крейзи-шапки и замысловатые карнавальные костюмы», — написал автор публикации. Помимо этого, он пообещал дончанкам лучезарные улыбки и океан любви.
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Женский форум
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