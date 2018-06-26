Ростовские мужчины хотят переодеваться в иностранцев, чтобы получить женское внимание во время ЧМ-2018

В популярном ростовском городском паблике в социальных сетях появился пост от одного из местных жителей. В нем он пишет, что уже готов переодеваться в иностранца, чтобы получить женское внимание во время Чемпионата мира по футболу-2018. Меж строк читается обида и ревность.

По словам местного мужчины, красивые девушки целуются с приезжими болельщиками и делают с ними фотографии для соцсетей.

«Милые девоньки, что это за дискриминация по национальному признаку? Если для проявления толерантности к мужской части сограждан вам необходимо яркое «оперение» мужчин, то мы готовы ради вас облачиться в пестрые крейзи-шапки и замысловатые карнавальные костюмы», — написал автор публикации. Помимо этого, он пообещал дончанкам лучезарные улыбки и океан любви.