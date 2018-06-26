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Как выполнить цельнокроеный шалевый воротник
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Как выполнить цельнокроеный шалевый воротник 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Верхняя часть шалевого воротника всегда выкраивается вместе с подбортом. Нижний воротник может быть выкроен вместе с полочкой (цельнокроеный) или отдельной деталью.
Рассмотрим последовательность выполнения цельнокроеного шалевого воротника на примере шёлкового жилета из Burda 6/2018:
Прежде чем приступать к обработке шалевого воротника, необходимо выполнить плечевые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.
Шаг 1  Полочки сложить лицевыми сторонами, на цельнокроеном с полочками нижнем воротнике выполнить задний средний шов. Внутренний срез воротника обметать.
Шаг 2  Нижний воротник втачать в горловину спинки, проложив строчки в обе стороны от линии середины спинки, далее этими же строчками стачать вытачки. Припуски шва на участках скруглений надсечь в нескольких местах, разутюжить. Глубины вытачек заутюжить вперед.
Шаг 3  Подборта сложить лицевыми сторонами, на цельнокроеном с подбортами верхнем воротнике выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить.
Шаг 4  Обтачку горловины спинки приколоть к подбортам с цельнокроеным верхним воротником лицевой стороной к лицевой стороне и притачать к внутреннему срезу верхнего воротника между уголками. Подборта надсечь в уголках вплотную к последним стежкам шва (стрелка).
Шаг 5  Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (в данной выкройке это контрольная метка 7). Припуски швов срезать близко к строчкам, надсечь и разутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки обметать.
Шаг 6  Подборта и обтачку горловины спинки с верхним воротником приколоть к полочкам и нижнему воротнику лицевой стороной к лицевой стороне, при этом лацканы подбортов и верхний воротник должны быть чуть больше лацканов полочек и нижнего воротника. Проложить строчку вдоль нижних срезов полочек, срезов бортов и воротника. Припуски шва срезать близко к строчке, не доходя по 2 см до концов подбортов. На участках скруглений припуски шва надсечь.
Шаг 7  Воротник вывернуть, подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать и приутюжить. Воротник и полочки по линиям сгибов перегнуть, верхний воротник приметать косыми сметочными стежками.
Шаг 8  Точно сколоть швы втачивания воротников и сшить ручным швом «назад иголку».
Источник и иллюстрации: Burda 6/2018
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