Как выполнить цельнокроеный шалевый воротник

Верхняя часть шалевого воротника всегда выкраивается вместе с подбортом. Нижний воротник может быть выкроен вместе с полочкой (цельнокроеный) или отдельной деталью.

Рассмотрим последовательность выполнения цельнокроеного шалевого воротника на примере шёлкового жилета из Burda 6/2018:

Прежде чем приступать к обработке шалевого воротника, необходимо выполнить плечевые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.

Шаг 1 Полочки сложить лицевыми сторонами, на цельнокроеном с полочками нижнем воротнике выполнить задний средний шов. Внутренний срез воротника обметать.

Шаг 2 Нижний воротник втачать в горловину спинки, проложив строчки в обе стороны от линии середины спинки, далее этими же строчками стачать вытачки. Припуски шва на участках скруглений надсечь в нескольких местах, разутюжить. Глубины вытачек заутюжить вперед.

Шаг 3 Подборта сложить лицевыми сторонами, на цельнокроеном с подбортами верхнем воротнике выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить.

Шаг 4 Обтачку горловины спинки приколоть к подбортам с цельнокроеным верхним воротником лицевой стороной к лицевой стороне и притачать к внутреннему срезу верхнего воротника между уголками. Подборта надсечь в уголках вплотную к последним стежкам шва (стрелка).

Шаг 5 Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (в данной выкройке это контрольная метка 7). Припуски швов срезать близко к строчкам, надсечь и разутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки обметать.

Шаг 6 Подборта и обтачку горловины спинки с верхним воротником приколоть к полочкам и нижнему воротнику лицевой стороной к лицевой стороне, при этом лацканы подбортов и верхний воротник должны быть чуть больше лацканов полочек и нижнего воротника. Проложить строчку вдоль нижних срезов полочек, срезов бортов и воротника. Припуски шва срезать близко к строчке, не доходя по 2 см до концов подбортов. На участках скруглений припуски шва надсечь.

Шаг 7 Воротник вывернуть, подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать и приутюжить. Воротник и полочки по линиям сгибов перегнуть, верхний воротник приметать косыми сметочными стежками.

Шаг 8 Точно сколоть швы втачивания воротников и сшить ручным швом «назад иголку».

Источник и иллюстрации: Burda 6/2018