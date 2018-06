Пилатес дома: 5 лучших тренировок на YouTube

The Perfect Morning Workout / Into The Gloss

Фитнес-гуру: Карен Лорд. Индивидуальные занятия в ее нью-йоркской студии расписаны на несколько месяцев вперед, и, позанимавшись всего 20 минут с ней, вы поймете почему.

Сложность: Легко.

Продолжительность: 23 минуты.

Кому подойдет: Тем, кто давно не занимался спортом и хочет плавно вернуться в строй. Тренировку можно делать сразу после пробуждения в своей любимой пижаме. Нежный голос Карен, убеждающий в том, что ты можешь все, задаст правильный настрой перед началом дня, а упражнения хорошо разомнут мышцы.

Инвентарь: гимнастический коврик, легкие гантели.

Full Length 1 Hour POP Pilates Class! / Blogilates

Фитнес-гуру: Кэсси Хо. С момента публикации ее первого видео прошло 9 лет. За это время Кэсси собрала гигантскую армию фанатов и создала онлайн-империю пилатеса.

Сложность: Нормально.

Продолжительность: 1 час.

Кому подойдет: Тем, кто любит более танцевальные тренировки. Хохотушка Кэсси комбинирует классические упражнения из пилатеса с кардио-сетами под зажигательную поп-музыку. Передышек не будет, но, пока она объясняет очередное движение, можно вытереть пот со лба и выпить стакан воды.

Инвентарь: гимнастический коврик.

Pilates Workout for Lower Body / FitnessBlender

Фитнес-гуру: Келли Сегарс. Она в разы обогнала «железную леди» Джиллиан Майклс по количеству подписчиков на YouTube. И не удивительно: на канале более 500 тренировок в свободном доступе. Это ничуть не мешает Келли зарабатывать миллионы долларов на фитнесе.

Сложность: Нормально.

Продолжительность: 35 минут.

Кому подойдет: Тем, кто хочет бразильскую попу. Вы удивитесь, но для этого не обязательно делать приседы со штангой. Большую часть тренировки вы лежите на коврике, но Келли и там выжмет из вас максимум, так что встать и дойти до душа после будет отдельным испытанием.

Инвентарь: гимнастический коврик.

Pilazies! Workout Without Leaving Your Bed / KymNonStop

Фитнес-гуру: Ким Перфетто . Pilazies (lazy pilates) — единственная «ленивая» тренировка на ее канале. Обычно Ким, энергичная велогонщица и фитнес-инструктор, способна поднять с кровати и заставить заниматься кого угодно.

Сложность: Легко.

Продолжительность: 4 минуты.

Кому подойдет: Тем, кто любит лежать в направлении мечты. Вы же задумывались хоть раз о том, будет ли эффект от скручиваний корпуса лежа в кровати? Так вот, подтверждаем: будет, если повторять за Ким. Правда, если вас застанет за этим бойфренд или соседка по комнате, точно подумает, что вы сошли с ума, и поднимет на смех.

Инвентарь: мурчащий кот в группе поддержки.

30-Minute Fat-Burning Pilates Workout / POPSUGAR Fitness

Фитнес-гуру: Кит Рич. Калифорнийский тренер по пилатесу готовит к съемкам актрису Дженнифер Лоуренс и собирает в туры певицу Kesha.

Сложность: Сложно.

Продолжительность: 30 минут.

Кому подойдет: Тем, кто хочет разнообразить кардиоупражнения. Эта тренировка для сильных духом. Вам придется и с гантелями поприседать, и в планке постоять, и прикинуться альпинистом. К десятой минуте чувствуешь себя солдатом Джейн, но «поражение недопустимо», поэтому продолжаешь потеть и тихонько надеешься не откинуться после тренировки.

Инвентарь: гимнастический коврик, легкие гантели.