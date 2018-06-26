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Проверено на себе. Нового Распутина и тайны его жизни можно открыть на его родине
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Проверено на себе. Нового Распутина и тайны его жизни можно открыть на его родине 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Мурашки пробежали по коже корреспондента ИА «Север-Пресс» Татьяны Здвизовой, когда она посетила село Покровское, в 100 км от Тюмени на север, где родился Григорий Распутин.
В 1990 году здесь появился первый частный музей-дом Распутина, основанный супругами Мариной и Владимиром Смирновыми. Ещё со школьной скамьи Марина Юрьевна увлеклась неоднозначной фигурой Распутина и по крупицам собирала информацию о нем.
«Только представьте: напротив реального дома Григория Ефимовича, который не сохранился до наших дней, Смирновы воссоздали настоящий дом Распутина, где живут и проводят экскурсии. Собрание экспонатов, артефактов, имеющих отношение к жизни пророка, уникально: чашки, ложки, зеркало, личные вещи. Есть даже книга написанная Распутиным, которую супруги приобрели, взяв кредит в банке. Книга «Мои мысли и размышления» издана в 1915 году в Петрограде. На её обложке есть автограф. Примечательно, что автор книги не учился в школе и институтов не заканчивал, но то, что написано в книге, а именно цитаты и размышления, говорят о Распутине как о философе и знатоке жизни», — поделилась впечатлениями Татьяна.
Ведёт экскурсию Марина Юрьевна, и в эти 2,5 часа вы отправляетесь в дальнее путешествие прошлого столетия, окруженные Царской семьёй в Петрограде, становитесь участником спасения Цесаревича Алексея Распутиным. Есть подтверждающие факты, документы, личные записи докторов, которые доказывают неординарные способности Григория. Каждую историю, рассказанную о Распутине, вы пропускаете через себя, словно его дальний родственник, который спустя долгое время вернулся на Родину предка.
«Я прожила всю жизнь Григория в этом небольшом домике, на верхнем этаже, с двумя комнатками. Это непередаваемо. Здесь невозможно остаться равнодушной. Невозможно забыть это место и не думать о нём, постоянно возвращаться и возвращаться мыслями в это село. Смешно, но парадоксом остаётся то, что кто-то считает его пьяницей и шарлатаном, а кто-то пророком и святым», — отметила Татьяна.
Супруги Смирновы всю жизнь посвятили этому старцу, истории, разгадкам мифов и легенд. И с каким трепетом преподносит это все Марина Смирнова. Она как хозяйка дома бережно относится к каждой детали, да, она выгонит любого, кто неуважительно отзовется о её детище-музее. Лучше её не злить, а внимательно слушать и молчать. Сюда надо ехать за историей, за реальными фактами, а главное — за ответами и открыть для себя нового Распутина.
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