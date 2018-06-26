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Звезде реалити-шоу постоянно угрожают
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Звезде реалити-шоу постоянно угрожают 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Джемма Коллинз страдает не только от лишнего веса. Женщина призналась, что в последнее время в ее жизни прибавилось беспокойства из-за появления преследовательницы.
37-летняя звезда реалити-шоу стала известной после появления в сериале «Единственный путь — это Эссекс».
У Джеммы тысячи поклонников, но есть одна персона женского пола, ежедневно отправляющая ей послания с угрозами. В интервью авторитетному издания знаменитость рассказала о письмах и о необходимости нанять охрану из опасений за собственную жизнь. По словам женщины, угрозы присылают в ее магазин. На почтовом штампе указан индекс Бирмингма, что позволило звезде сделать предположение о месте проживания преследовательницы.
Джемма заявила, что телохранители теперь повсюду следуют за ней. Однако, несмотря на охрану, Коллинз уже отменила несколько мероприятий, узнав, что преследовательница находилась в здании. Однажды Джемме пришлось даже отказаться от появления в ночном клубе по той же причине.
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