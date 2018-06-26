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Роскачество проверило батоны популярных торговых марок в Калининграде
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Роскачество проверило батоны популярных торговых марок в Калининграде 

Клопс.Ru 44 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Роскачество исследовало нарезные батоны «Зеленоградский» и «Русский хлеб», которые производятся на территории Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно экспертизе, калининградские батоны признаны качественными и безопасными. Единственный недостаток — в них есть пустоты.
Всего в экспертизе участвовали нарезные батоны 176 торговых марок из всех округов России. Проверялись отсутствие картофельной болезни, плесени, бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, пестицидов, фосфатов, использование искусственных добавок и заменителей, качество муки, а также потребительские свойства продукта. Продукцией повышенного качества признаны батоны 56 торговых марок.
В ноябре 2017 года батоны «Зеленоградский» и «Русский хлеб» во время проверки производителей Северо-Запада также были признаны качественными.
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