Воронежский хлеб признали лучшим в России 

В лидерах также оказались Ставропольский край и Саратовская область. Эксперты Роскачества признали Воронежскую область абсолютным лидером по количеству высококачественного хлеба в стране. В числе лучших регионов также оказались Ставропольский край и Саратовская область. Результаты исследования, запущенного в июле 2017 года, появились на сайте Роскачества во вторник, 26 июня. За год эксперты исследовали 176 брендов хлеба в 62 регионах страны. Хлеб производства воронежских АО «Хлебозавод №1», АО «Хлебозавод №2, а также компании „С пылу — с жару!“ признали товаром повышенного качества. Хлеб торговых марок „Лимак“ и „Тобус“ эксперты назвали качественным, поскольку он соответствует требованиям стандарта Роскачества. Таким образом, одним из лучших в стране назван хлеб сразу пяти воронежских брендов. Весь хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности. Специалисты проверяли товар на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, устанавливали такие физико-химические параметры, как влажность, зольность, количество клейковины. Кроме того, эксперты детально изучили качество всех ингредиентов, использованных при производстве. Специалисты Роскачества пришли к выводу, что 86% продукции на рынке соответствует требованиям законодательства, а более 30% превышает по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы. Несмотря на подведённые итоги, воронежцы периодически жалуются на качество хлеба. Горожане то и дело подмечают, что товар „напичкан химией“ и плесневеет уже на следующий день после покупки. Бывает, что в хлебе находят и странные предметы. Так в июне воронежский блогер Екатерина Буракова повредила зуб, надкусив хлеб, в котором оказался гвоздь. Девушка уверена, что ещё легко „отделалась“. Горожанка призвали воронежцев быть осторожнее при покупке подобных продуктов первой необходимости. Дарья Крымова