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Звезды, пострадавшие от хакерских атак
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Звезды, пострадавшие от хакерских атак 

SNCmedia.ru 38 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Мадонна
В 2014 году жертвой хакеров стала поп-дива Мадонна. Несмотря на то, что злоумышленники не тронули фотографии и переписки певицы, ей все равно пришлось сильно понервничать. Конечно, ведь хакеры посягнули на святое — на непредставленный публике альбом звезды Rebel Heart.
Для Мадонны это стало настоящей трагедией, так как до официального релиза оставалась еще пара месяцев. Правда, для звезды все закончилось хэппи-эндом: злоумышленник был найден и пойман (им оказался житель Израиля — Ади Ледерман). Кибертеррорист получил год лишения свободы. А вот если бы преступник сделал что-то подобное в России с альбомом Ольги Бузовой, например, он бы просто так не отделался…
Селена Гомес
Королеве Instagram тоже однажды пришлось несладко. В том же злосчастном 2014-м хакеры добрались и до бывшей подружки Джастина Бибера. Девушка всегда позиционировала себя как скромницу с динеснеевским прошлым. Вот только злоумышленники решили раскрыть темную сторону Гомес: киберпреступники выложили в Cеть эротические фото звезды. Однако скорее всего этот случай даже увеличил популярность Селены и количество ее подписчиков в Instagram.
Джиджи Хадид
А вот модели пришлось столкнуться не только с хакерами, но и с настоящим шантажом. После того, как преступники получили доступ к секретам Хадид, они не стали сразу же публиковать ее фотографии, а решили играть по-крупному и начали просить внушительную сумму. Но модель оказалась гораздо рассудительнее и обратилась к юристам. В итоге, мы так и не увидели интимные снимки Хадид, а значит, мошенники были найдены и наказаны.
Дженнифер Лоуренс
Больше всего от хакерских атак пострадала актриса Дженнифер Лоуренс. Взломанный iCloud девушки нанес сильный ущерб не только ее репутации, но и нервной системе. Лоуренс не из тех звезд, которые шокируют публику откровенными нарядами.
Актриса даже отказывалась сниматься в фильмах обнаженной, однако в недавно вышедшей картине «Красный воробей» нарушила свои принципы. Возможно, на смелый шаг Лоуренс повлияли именно те откровенные фотографии, которые разошлись по всему интернету. Выходку взломщиков Дженнифер назвала «сексуальным преступлением» и немедленно обратилась в полицию.
Кэти Перри
Певица, в отличие от остальных звезд, отделалась легким испугом. Хакеры, видимо, так и не смогли добраться до сокровенных тайн Кэти, поэтому просто решили немного над ней подшутить. Так, друзьям девушки стали приходить странные сообщения от лица певицы.
Больше всех SMS от Кэти шокировало Тейлор Свифт, которая уже не один год с ней соперничает. В сообщении было написано: «Скучаю по тебе, детка». Тейлор удивилась этому посланию больше, чем сообщению от бывшего, ведь именно Кэти переманила к себе лучших танцоров Свифт в разгар ее гастролей. Позже выяснилось, что у Перри был взломан аккаунт в Twitter. Однако служба безопасности сразу же разобралась с этим делом.
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