Как устроить полноценный детокс для мозга?

Модное слово «детокс», под которым сейчас стали подразумевать строгие диеты и особый режим, как нельзя лучше подходит тому процессу, который мы сейчас попытаемся организовать. Очищение и полная перезагрузка — это то, что наш мозг отчаянно требует хотя бы раз в пару месяцев. Но, увы, мы его редко слышим. Из-за социальных сетей, новости которых мы нервно листаем в течение дня, наступает информационная перегрузка — увы, несущая не так много смысловой пользы. По статистике, время, проведенное с гаджетами, быстро растет и уже давно превысило количество часов, которые мы уделяем на еду, отдых и уход за собой. А подростки и вовсе находятся в социальных сетях до 9 часов в день! Самое опасное, что такое времяпрепровождение затягивает. Необходимость знать, что происходит у друзей, знакомых и вообще в мире, страх, что без Интернета эта «бесценная» информация теряется, — быстро подсаживают человека на его гаджет. В итоге — рассеянное внимание, неумение сосредоточиться, повышенная тревожность и постоянное ощущение усталости. К сожалению, наше время таково, что существенно ограничить время, проведенное в Интернете, вряд ли получится — хотя бы из-за работы. И поэтому так важно знать, как правильно устроить детокс для мозга, — и делать подобную разгрузку при каждой возможности. Достаточно даже одного правильно организованного дня.

Табу на смартфон Разумеется, это главное и основное правило. В том числе под запретом компьютер и вообще любой выход в Интернет. Лучше всего, если вы в этот день постараетесь не прикасаться к телефону, оставив его в укромном месте. Чтобы не испытывать тревоги и не заставлять волноваться других, подготовьтесь заранее — накануне предупредите родных, что в течение одного дня не будете выходить на связь. Сообщите коллегам, что вас не будет в Интернете, а все рабочие вопросы вы решите сразу после выходного. А затем — вечером отключите смартфон. И уже на следующее утро после пробуждения смело вставайте навстречу дню, усилием подавив мощное желание вцепиться в мобильный и поваляться, просматривая соцсети.

Запрет на электронную книгу При всей нашей любви к электронным книгам как экономии нашего бюджета и бесценной древесины — в этот день нужно постараться отложить и этот гаджет в сторону. Дело в том, что он подозрительно похож на наш любимый мобильный телефон, и мозг подсознательно будет воспринимать чтение как старую добрую тусовку в соцсетях. А значит, не переключится на отдых. Лучше поройтесь в своей библиотеке и найдите любимую бумажную книгу — перечитывать хорошие произведения так приятно! Шелест страниц быстро настроит вас на умиротворенный лад, а тактильные ощущения дадут мозгу сигнал, что сегодня работать вы точно не намерены.

Соберите единомышленников Ваш день отдыха принесет мало пользы, если окружающие будут активно пользоваться смартфонами и засиживаться за компьютерами. Если у вас большая семья, договоритесь, чтобы вас поддержали и вы все вместе провели один день без гаджетов. Если же вы планировали побыть с друзьями — объясните им свою идею, они наверняка тоже захотят попробовать. В любом случае всегда остается вариант интенсивного детокс-дня, который вы можете провести в одиночестве, наслаждаясь тишиной и любимыми занятиями.

Присмотритесь, замедлитесь, почувствуйте Самый неприятный побочный эффект постоянного присутствия в соцсетях — отсутствие нас в собственной жизни. Рассеянное внимание не позволяет замечать маленькие приятные детали, из которых, по сути, и состоит жизнь. И не дает полностью ощутить яркие моменты. За один день перестроить свое внимание вряд ли получится, но попробовать можно. Оглянитесь, присмотритесь, заметьте что-то красивое и интересное, подумайте об этом. За едой без привычного гаджета в руке — прочувствуйте вкус еды, ее температуру, насладитесь приемом любимой пищи. А во время обычных бытовых процессов вроде утреннего умывания или мытья посуды — не спешите, сознательно замедлитесь и постарайтесь порадоваться ощущению покоя.

Спланируйте день Книги — это, конечно, замечательно, но читать весь день, посвященный детоксу, все же не стоит. А чтобы не появилось непреодолимого желания схватиться за гаджет, нужно заранее знать, как провести день. Разделите его на несколько частей и уместите всё, что нужно вашему мозгу, — спорт, чтение, прогулку, общение и обязательную вечернюю релакс-процедуру в виде ароматной ванны. Кажется, что всё не успеть? Ошибаетесь. Наше время поедают именно социальные сети, и во время детокс-дня вы это очень остро почувствуете.

Подобные разгрузки важно проводить хотя бы раз в месяц, а лучше — каждую неделю. Летом, во время отпуска, вы можете устроить себе даже несколько таких дней подряд — и я вас уверяю, ощущение отдыха и наслаждения им будет намного сильнее.