Дедушке из Златоуста, который связал атрибутику ЧМ, Пехорская фабрика пообещала помогать с пряжей 

72-летнего Юрия Белова, связавшему атрибутику к ЧМ по футболу, решили снабжать пряжей. Причем на благотворительных началах. После публикации материала с редакций «Хороших новостей» связались представители старинной Пехорской фабрики (Московская область), которая занимается текстилем с начала прошлого века. Текстильщики попросила контакты Юрия Владимировича и сообщили, что готовы делиться с дедушкой продукцией.
— Увидели в газете статью про вязание дедушки, захотели отправить ему посылку с пряжей набором для рукоделия. Сейчас мертвое межсезонье пряжа не продается вообще. в Сентябре начинается вязальный сезон. Подтянем дилеров. Пообщаемся с челябинскими дилерами. Отправим потом еще, — сообщили «Хорошим новостям» представители компании.
Подарок оформят в соответствии с пожеланиями златоустовского мастера. Юрий Владимирович на вопрос «Что вам прислать?» скромно ответил: «пряжу, остальное-то все есть».
— Я сказал, что мне нужна пряжа одинаковой толщины, чтобы не различалась при вязании по текстуре. И разных цветов и оттенков. Они сказали, что вдобавок пришлют каталог, я смогу выбрать оттуда, что понравится, — рассказал «Хорошим новостям» Юрий Владимирович.
Посылку дедушка-вязальщик ожидает на днях. Говорит, очень приятно, что такая крупная компания обратила внимание на его увлечение.
Напомним, что Юрий Белов вязанием увлекается с детства. Последние годы до выхода на пенсию он работал разнорабочим в детском саду, а после — взялся за свое хобби с удвоенным усилием. В какой-то момент златоустовский рукодельник стал всероссийской звездой: его пригласили на шоу «Старше всех» с Максимом Галкиным на "Первом канале", где он представил вязаные портреты Пушкина, Гончаровой, а также виды Кремля, Челябинска и Златоуста. В следующий раз «кустарник» отличился перед началом ЧМ по футболу: навязал целую коллекцию в честь мундиаля — шарфики, шапочки, фигурки футболистов с мячами. Сейчас Юрий Владимирович с удовольствием передает свое мастерство детям, внукам и всем желающим научиться.