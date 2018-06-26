Дедушке из Златоуста, который связал атрибутику ЧМ, Пехорская фабрика пообещала помогать с пряжей

72-летнего Юрия Белова , связавшему атрибутику к ЧМ по футболу, решили снабжать пряжей. Причем на благотворительных началах. После публикации материала с редакций «Хороших новостей» связались представители старинной Пехорской фабрики (Московская область), которая занимается текстилем с начала прошлого века. Текстильщики попросила контакты Юрия Владимировича и сообщили, что готовы делиться с дедушкой продукцией.

— Увидели в газете статью про вязание дедушки, захотели отправить ему посылку с пряжей набором для рукоделия. Сейчас мертвое межсезонье пряжа не продается вообще. в Сентябре начинается вязальный сезон. Подтянем дилеров. Пообщаемся с челябинскими дилерами. Отправим потом еще, — сообщили «Хорошим новостям» представители компании.

Подарок оформят в соответствии с пожеланиями златоустовского мастера. Юрий Владимирович на вопрос «Что вам прислать?» скромно ответил: «пряжу, остальное-то все есть».

— Я сказал, что мне нужна пряжа одинаковой толщины, чтобы не различалась при вязании по текстуре. И разных цветов и оттенков. Они сказали, что вдобавок пришлют каталог, я смогу выбрать оттуда, что понравится, — рассказал «Хорошим новостям» Юрий Владимирович.

Посылку дедушка-вязальщик ожидает на днях. Говорит, очень приятно, что такая крупная компания обратила внимание на его увлечение.