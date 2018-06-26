Папа Франциск считает, что глобальная биоэтика противостоит «грязной работе смерти»

ВАТИКАН, 26 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов /. Папа Франциск убежден, что глобальная биоэтика — учение о нравственной стороне деятельности человека в медицине и биологии — противостоит «грязной работе смерти».

С таким заявлением понтифик обратился к участникам генеральной ассамблеи Папской академии защиты жизни в понедельник. По мнению Папы Франциска, «защита нерожденного ребенка так же важна, как и защита уже рожденных бедняков, больных и стариков, защита жертв современного рабства и „культуры отбросов“, сообщает информационный портал Vatican News.

»Человеческая экология" требует учитывать этическое и духовное качество жизни на всех ее этапах, отметил глава Римско-католической церкви . «Есть человеческая жизнь зачатая, развивающаяся в утробе, жизнь родившаяся, жизнь на этапе детства, подросткового возраста и зрелости, жизнь состарившаяся и завершившаяся, — и есть также жизнь вечная», — утверждал римский первосвященник. «Есть жизнь в виде семьи и общины, жизнь-мольба и жизнь-надежда. Точно так же существует человеческая жизнь, которая слаба и больна, жизнь израненная, оскорбленная, униженная, отверженная и выброшенная. И все это — человеческая жизнь».

Этапы человеческого бытия

Папа отметил, что жизнь проявляет себя в «рождении нового человека, в воспитании в нем духовных качеств и творческих способностей, приобщении к семейной и общинной любви, заботе о его слабостях и ранах». «Но когда мы обрекаем детей на лишения, бедных — на голод, преследуемых — на войну, а пожилых — на одиночество, то „эта грязная работа исходит от греха, пояснил Папа и сослался на образ Нарцисса, который „любил только себя и не обращал внимания на других, распространив весьма заразный духовный вирус, превращающий нас в зеркала, где мы видим только самих себя“.

При определении смысла жизни и ценности человеческой личности глобальная биоэтика, как считает римский понтифик, должна исходить из „глубокой убежденности в непреложном достоинстве человеческой личности, такой, какой ее возлюбил Бог, достоинстве каждого человека, на любом этапе его жизни“.