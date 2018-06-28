Пешеходно-туристический маршрут появится в подмосковной Рузе к 690-летию города

МОСКВА, 28 июня. / ТАСС /. Пешеходно-туристический маршрут появится в центре Рузы к 690-летию города, которое будет отмечаться в августе текущего года. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава Рузского округа Максим Тарханов.

"Реализуемый в центре города проект благоустройства позволит создать единое общественное пространство с непрерывной пешеходной инфраструктурой", — сказал он, отметив, что в состав создаваемого маршрута войдут досуговые и прогулочные зоны, спортивные площадки и площадки для детских игр. Общая площадь благоустройства, позволяющего создать маршрут в центре города, составляет около четырех гектаров.

Кроме того, по словам Тарханова, на одной из центральных площадей города, возле установленного здесь памятника Зое Космодемьянской , после благоустройства появится выставочное пространство, где на специальных стендах могут проводиться временные и постоянные экспозиции. «За счет оптимизации парковочного пространства позади здания будет обустроена небольшая зона молодежного досуга со скейтпарком, а у проезжей части планируется новый монумент — трехметровая световая стела „Руза“, украшенная рельефом с изображением пшеничных колосков, символизирующих жизнь и процветание», — заметил Тарханов.

О благоустройстве

Ранее Тарханов рассказывал ТАСС, что в рамках областной программы «Малые исторические города» Руза получила 198 млн рублей, которые планируется направить на благоустройство центральной площади, площади перед Центром культуры и искусств, пешеходной зоны «Рузский Арбат» и Георгиевского пруда. До 1 июня власти проводили аукцион на строительно-монтажные работы, после которого подрядчик проходит все необходимые юридические процедуры и приступает к работе.

О праздновании 690-летия