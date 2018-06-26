Пешеходно‐туристический маршрут появится в центре Рузы

В Рузе, которая в этом году отмечает свое 690-летие, планируется провести масштабное благоустройство.

Преобразования коснутся центральной части города — зоны отдыха на пересечении улицы Федеративная и переулка Урицкого вокруг Георгиевского пруда, названного в честь находившегося здесь в XVI веке Георгиевского монастыря. Также благоустройство будет проведено на территории вблизи Центра культуры и искусств, здания администрации округа и на улице Солнцева, которая переходит в пешеходную зону «Рузский Арбат».

«Уже в ближайшие месяцы центр Рузы существенно преобразится. Созданный в рамках работы по формированию комфортной городской среды проект благоустройства включает организацию единого общественного пространства с непрерывной пешеходной инфраструктурой, местами для досуга, зонами рекреации для местных жителей и гостей города. Площадь благоустройства территорий составит порядка 4 гектаров», — рассказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко

На территории вокруг Георгиевского пруда планируется провести дополнительное озеленение, а также расширить нижнюю береговую террасу. Предполагается установить деревянные скамейки и шезлонги, новые игровые площадки, каждая из которых будет ориентирована на детей разного возраста, соорудить декоративный мост через пруд, обшитый лиственницей, и два небольших пирса. Кроме того, в южной части пруда проектом предусмотрена площадка с навесом, которая летом будет пользоваться спросом у отдыхающих, а зимой — у любителей катания на коньках. Обилие деревянных поверхностей сделает пространство более уютным.

На площади перед Центром культуры и искусств, где в 2013 году установили памятник Зое Космодемьянской авторства скульптора Зураба Церетели , будет обновлено мощение из плитки серых оттенков, складывающаяся в геометрический орнамент. Также пространство будет дополнено выставочными стендами для проведения постоянных и временных экспозиций под открытым небом, современной городской мебелью, деревьями для отдыха в тени, освещением, в том числе архитектурной подсветкой здания Центра. За счет оптимизации парковочного пространства позади здания появится небольшая зона молодежного досуга со скейтпарком. Кроме того, у проезжей части планируется новый монумент — трехметровая световая стела «Руза», украшенная рельефом с изображением пшеничных колосков, символизирующих жизнь и процветание.

«Основная задача проекта — создать многофункциональные независимые зоны в едином стиле с акцентами на знаковых городских объектах, сохранив при этом историческую самобытность Рузы. В результате должен получиться целостный пешеходно-туристический маршрут с интересными событийными площадками и местами для спокойного отдыха», — рассказал главный архитектор Московской области Михаил Хайкин

Благоустройство коснется также площади перед зданием администрации округа. Пространство будет модернизировано за счет замены мощения, озеленения, строительства деревянного амфитеатра, навеса с качелями и павильона с кафе. Общественное пространство плавно переходит в «Рузский Арбат» — пешеходную зону протяженностью 300 метров от улиц Солнцева и Федеративная. В перспективе «Рузский Арбат» превратится в оживленную улицу за счет дополнения новыми торговыми павильонами.