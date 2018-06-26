Пешеходно-туристическую зону благоустроят в центре Рузы

Пешеходно-туристический маршрут появится в центре подмосковной Рузы, сообщили в пресс-службе Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

«В подмосковном городе Руза, который в этом году отмечает свой юбилей — 690-летие, планируется провести масштабное благоустройство. Преобразования коснутся центральной части города, а именно, зоны отдыха на пересечении ул. Федеративная и Урицкого пер. вокруг Георгиевского пруда, названного в честь находившегося здесь в XVI в. Георгиевского монастыря. Также благоустройство будет проведено на территории вблизи Центра культуры и искусств, здания администрации округа и на ул. Солнцева, которая переходит в пешеходную зону «Рузский Арбат», — говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислава Гордиенко, созданный в рамках работы по формированию комфортной городской среды проект благоустройства включает организацию единого общественного пространства с непрерывной пешеходной инфраструктурой, местами для досуга, зонами рекреации для местных жителей и гостей города. «Площадь благоустройства территорий составит порядка 4 га», — отметил В. Гордиенко.

Уточняется, что на территории вокруг Георгиевского пруда планируется провести дополнительное озеленение, а также расширить нижнюю береговую террасу. Предполагается установить деревянные скамейки и шезлонги, новые игровые площадки, каждая из которых будет ориентирована на детей разного возраста, соорудить декоративный мост через пруд, обшитый лиственницей, и два небольших пирса. Кроме того, в южной части пруда проектом предусмотрена площадка с навесом.

Также на площади перед Центром культуры и искусств, где в 2013 г. установили памятник Зое Космодемьянской авторства скульптора Зураба Церетели , будет обновлено мощение из плитки серых оттенков, складывающаяся в геометрический орнамент. Также пространство будет дополнено выставочными стендами для проведения постоянных и временных экспозиций под открытым небом, современной городской мебелью, деревьями для отдыха в тени, освещением, в том числе архитектурной подсветкой здания Центра. За счет оптимизации парковочного пространства позади здания появится небольшая зона молодежного досуга со скейтпарком. Кроме того, у проезжей части планируется новый монумент — трехметровая световая стела «Руза», украшенная рельефом с изображением пшеничных колосков.

Еще одна зона, которую коснется благоустройство — площадь перед зданием администрации округа. Пространство будет модернизировано за счет замены мощения, озеленения, строительства деревянного амфитеатра, навеса с качелями и павильона с кафе. Общественное пространство плавно переходит в «Рузский Арбат» — пешеходный променад протяженностью 300 м от ул. Солнцева и ул. Федеративная.