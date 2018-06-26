Ещё
Житель Челябинска попросил прощения у любимой со стрелы автокрана
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Челябинска попросил прощения у любимой со стрелы автокрана 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители микрорайона Чурилово обсуждают поступок местного жителя, который поднялся в корзине автокрана к окну любимой женщины.
Чтобы попросить прощения, герой добрался до уровня седьмого этажа. Фото романтичного поступка появилось на странице сообщества «В Чурилово» «ВКонтакте». «Ира, ну прости уже его!» — иронично подписал снимок его автор.
По его словам, мужчина явно совершил какой-то проступок, потому что в момент его появления перед окном избранницы та вела себя довольно холодно и даже агрессивно.
«Какой молодец, может и обидел сильно, так что время покажет! И так приятно, что есть такие поступки, и есть такие женщины!» — почитали одни участницы сообщества.
Однако другие, напротив, эксцентричного поступка с автокраном не поняли.
«А чего так все восхищаются?! Мужик изменил, а потом на вышке «прости». Да хоть на вертолёте, послала если, то молодец. Я б на её месте с вышки и сбросила!» — написали они.
В итоге, как посчитали участники обсуждения, неожиданное свидание окончилось благополучно — девушка приняла и цветы, и связку воздушных шаров.
АиФ: последние новости
Минздрав Челябинской области сравнили с гробницей Расхламляемся. Как избавиться от старых вещей и навести порядок в доме Центр Челябинска обновят с использованием каслинского литья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»51
7 отпускных привычек, которые вас губят
Боня оголилась на футбольном матче90
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»17
Егор Крид готовится стать отцом
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение