Житель Челябинска попросил прощения у любимой со стрелы автокрана

Жители микрорайона Чурилово обсуждают поступок местного жителя, который поднялся в корзине автокрана к окну любимой женщины.

Чтобы попросить прощения, герой добрался до уровня седьмого этажа. Фото романтичного поступка появилось на странице сообщества «В Чурилово» «ВКонтакте». «Ира, ну прости уже его!» — иронично подписал снимок его автор.

По его словам, мужчина явно совершил какой-то проступок, потому что в момент его появления перед окном избранницы та вела себя довольно холодно и даже агрессивно.

«Какой молодец, может и обидел сильно, так что время покажет! И так приятно, что есть такие поступки, и есть такие женщины!» — почитали одни участницы сообщества.

Однако другие, напротив, эксцентричного поступка с автокраном не поняли.

«А чего так все восхищаются?! Мужик изменил, а потом на вышке «прости». Да хоть на вертолёте, послала если, то молодец. Я б на её месте с вышки и сбросила!» — написали они.

В итоге, как посчитали участники обсуждения, неожиданное свидание окончилось благополучно — девушка приняла и цветы, и связку воздушных шаров.