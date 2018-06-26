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Ботва картофеля скручивается и засыхает. В чем причина?
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Ботва картофеля скручивается и засыхает. В чем причина?
7dach.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Подскажите, что случилось с картофелем? Ботва начала закручиваться (кучирявиться) и засыхать. Уже восемь кустов. Что делать?
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